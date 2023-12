El Supremo confirma los abusos del ex de Oltra y le mantiene 5 años de cárcel

La Sala de lo Penal acuerda por unanimidad mantener la cárcel al que fuera pareja de la líder de Compromís y ex vicepresidenta por los abusos sexuales a una menor tutelada

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años de prisión a Luis Ramírez Icardi, ex marido de la ex vicepresidenta de la Generalitat y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años tutelada por la Generalitat en un centro de acogida de Valencia.

La víctima estaba tutelada por la Generalitat valenciana en el mencionado centro desde que fue declarada en situación de desamparo en octubre de 2011. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la menor tenía entre 14 y 15 años. Varias veces, y pensando que estaba dormida, le cogió la mano y se masturbó con ella, tal y como dio por probado la Audiencia de Valencia. Durante el juicio, él negó los abusos pero reconoció que en ocasiones estaba a solas con la niña.

El Supremo por tanto desestima el recurso de casación presentado por el acusado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de septiembre de 2021, que desestimó a su vez el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 17 de marzo de 2021.

La sentencia íntegra, con sus fundamentos jurídicos, se conocerá en los próximos días. El tribunal, integrado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer (ponente), Pablo Llarena, Vicente Magro y Ángel Hurtado, ha adoptado la decisión desestimatoria del recurso por unanimidad.