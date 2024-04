Influencer responde a las críticas por su 'incorrecto' valenciano

El creador digital Rixi Barberà, también conocido como @alegriadepoble, manda un mensaje a los haters del idioma: "Hablad vosotros tras la pantalla"

El influencer Rixi Barberà suma alrededor de 150.000 seguidores entre sus cuentas de Tiktok e Instragram, donde se hace llamar @alegriadepoble. Este creador de contenido se expresa en sus vídeos en valenciano, cosa que ha levantado asperezas entre los espectadores, ya que algunos se han quejado de su bajo nivel de valenciano, mandando mensajes tales como "Lo hablas mal", "No parla valencià perque diu moatros".

@alegriadepoble El més important no és com la parles sinó parlar-la. ❤️ Parla valencià, estima la llengua i no ens critiquem entre germans. 🫶🏾 ♬ sonido original - Riki Tiki ✌🏾

¿Valenciano de la calle o valenciano institucional?

"Coged el móvil y poneros a hablar vosotros detrás de la pantalla", así fue como respondió el influencer @alegriadepoble a sus 'haters lingüistas'. Rixi Barberà defiende las dos formas que hay de hablar el valenciano: "el valencià del carrer i el valencià docte". Según el creador, ha sido siempre de elegir el valenciano de la calle porque se ha criado en la calle: "Dic el moatros, el entonces i el tinc que... Jo sé que no està ben dit".

Por otro lado, no critica al correcto valenciano, él defiende que el valenciano es una lengua tan rica ya que cada persona lo habla de una manera diferente, pero todos se entienden: "No me parece bien que se critique a la gente que no hable ese 'correcto' valenciano". Riki Barberà explica que si no fuera por toda esa gente de los pueblos que 'no habla bien', no se habría conservado el valenciano: "Y si no ir a Valencia capital y, con suerte, habláis valenciano con alguien... Suerte que estamos nosotros aquí".