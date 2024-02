Almeida: “la mascletà es más barata que las escorts de Carmena para Bollywood"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se gastó, a petición de Wizcraft, empresa organizadora de los 'Oscar' de Bollywood, 12.821,89 euros en prostitutas de lujo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado contra aquellos que critican la celebración de la 'mascletà' que este domingo, 18 de febrero, llenará Madrid de pólvora, celebrando, en la capital, uno de los actos falleros más especiales para los valencianos. Almeida, respondiendo a Más Madrid y al PSOE, ha asegurado que, pese a sus reticencias a acoger una efeméride cultural o evento de otro lugar que no sea Madrid, la 'mascletà' que se ha preparado de manera conjunta con el Ayuntamiento de València, costará menos "que la llegada de Bollywood a Madrid, con sus servicios de escorts", o "el Buda gigante como quería el gobierno de Rita Maestre".



Almeida ha hecho referencia a cuando el gobierno de Manuela Carmena se gastó cerca de un millón de euros de las arcas públicas en celebrar y patrocinar los 'Oscars' de Bollywood. Con ese dinero, según los populares, se sufragaron gastos en 'sushi', limusinas, 'spa', masajes y 504 horas para que los actores de cine indios pudieran pasar con 'escorts', prostitutas de lujo, por lo que la empresa Wizcraft, organizadora del certamen, ingresó más de 12.800 €.



Sobre el evento del domingo, el alcalde de Madrid ha informado este miércoles de que más de 50 comisiones falleras, así como las falleras mayores de València, sus cortes de honor y la alcaldesa de València, María José Catalá, se acercarán a la capital a disfrutar de la 'mascletà' que se celebrará este domingo en el Puente del Rey, en Madrid Río.



"Están los informes correspondientes por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha defendido el alcalde, a la vez que ha asegurado que los expedientes están conformándose y le ha pedido a Más Madrid que "no se precipite y que esté tranquilo".



Así lo ha expresado ante los periodistas desde San Blas, tras las críticas de la oposición por los efectos medioambientales que pueda tener el evento. "Yo animo desde luego a los concejales de Más Madrid y a Rita Maestre a que vengan a disfrutar de la 'mascletà' este domingo, pero también les diré que desde luego el expediente administrativo todavía no está completado ni está finalizado, y, por tanto, que cuando esté completado, por supuesto, junto con el presupuesto de la 'mascletà', tendrá acceso a él como no puede ser de otra manera", ha asegurado el regidor.



Considera que la celebración de la 'mascletà' en la capital es "un motivo de alegría" y ha indicado que los trenes de AVE que unen Madrid con València están "llenos" y con un nivel de pasajeros" muy superior" a cualquier domingo.



"Ha despertado una gran expectación en València, como también ha despertado una gran expectación en Madrid, y a mí lo que me sorprende es el empeño que tiene en este caso la oposición por ofender en este caso a la ciudad de València, que es la que generosamente hemos organizado conjuntamente la 'mascletà'", ha expresado Almeida.