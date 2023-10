La Fiscalía se rompe en el juicio de Camps y retira delitos y penas

Anticorrupción ha retirado las acusaciones de fraude a la administración al expresidente que soporta la décima acusación de este órgano del que Sánchez dice que depende de su Gobierno.

En la sesión celebrada esta mañana en la Audiencia Nacional, tras 14 años de instrucción y nueve meses de juicio, la fiscal de apoyo, Concepción Nicolás, ha leído sus conclusiones definitivas retirando a Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat, dos peticiones de condena de 2 años y seis meses cada una por fraude a la administración y tráfico de influencias, esta última a petición de la acusación del PSOE que en su día iniciaran Ximo Puig, ex presidente de la Generalitat y secretario general del PSOE-PSPV, y el actual síndico de agravios (Defensor del Pueblo valenciano), Ángel Luna.

La nueva petición de la Fiscalía ha sido por un delito no previsto en su escrito de acusación inicial y, además, en grado de tentativa en concurso con la prevaricación, que sí ha mantenido. Consultados distintos operadores jurídicos coinciden en que esa retirada no es habitual y ha tenido que ser o propuesta o autorizada por instancias más altas del ministerio fiscal.



Las mismas fuentes indican que es un hecho atípico y que solo puede deberse a la falta de solvencia y sustento de la imputación que ha recibido Camps. Durante todo el proceso se ha podido observar en las sesiones, retransmitidas por internet, como la totalidad de los testigos y los acusados de la administración han confirmado la ausencia de cualquier tipo de relación de Camps con cualquier adjudicación o procedimiento.



Solo la declaración de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes' que pactó con la Fiscalía la reducción de su pena, dió algún color incriminatorio, pero falto de apoyo y de dudosa solvencia. Pérez ha sido descrito por testigos y coacusados como un tramoyista mentiroso con aires de megalomanía y grandeza.



Su compañera en Orange Market, Isabel Jordán, una de las principales artífices de la trama y la mujer que resultará condenada a las penas más elevadas del grupo Correa por administrar sus empresas, también ha pactado con la Fiscalía su conformidad y ha obtenido la pretendida reducción de peticiones, señalando en su declaración a Francisco Camps.



Jordán, que comparte letrado con Álvaro Pérez, tiene suspendida su condena gozando ya de libertad gracias a su colaboración con la Fiscalía, a quien se le afea el hecho de que en sus actos no busque el esclarecimiento de los hechos, sino los titulares en medios afines al gobierno.

El abogado de ésta, que ha protagonizado interrogatorios buscando la acusación de Camps, está siendo observado deontológicamente por su comportamiento en el juicio, habiendo trascendido de la defensa de algunos encausados, entre ellos la de Camps, que están recopilando pruebas por su proceder actuando, presuntamente, como “acusador” encubierto a cambio del interés de que resulten beneficiados sus defendidos.



La semana del 16 de octubre empezarán los informes de las fiscales, estando previsto que todas las defensas terminen el trámite de conclusión a lo largo de esa última semana, quedando para el 19 de octubre el trámite de última palabra en la que se espera que Francisco Camps cierre el juicio ejerciendo su derecho constitucional.