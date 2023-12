¿Ximo Puig a una embajada? Los nombramientos de Sánchez alimentan el rumor

Las últimas designaciones de Sánchez colocando a los que se quedaron sin ministerio en embajadas de la ONU podría servir pero Puig, aunque el problema sería dirigir el PSPV hasta su congreso

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no fue el único socialista célebre que se quedó sin ministerio en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Otros caídos importantes fueron los ex ministros Miquel Iceta o Héctor Gómez. Pero Pedro Sánchez ha pagado su lealtad y los ha recolocado como embajadores ante la UNESCO y ante la ONU respectivamente, cargos muy buen remunerados. Las embajadas y los organismos internacionales suelen ser una buena salida para recolocar gente, por eso algunos se plantean ¿Podría Ximo Puig seguir el mismo camino?

Para Ximo Puig sería un gran premio ir a un cargo internacional, donde por cierto se cobra mucho más que en España, da prestigio, estás alejado de la batalla política diaria ganando en tranquilidad y sería un buen colofón a su carrera política. Sin embargo, un puesto internacional es difícil de compatibilizar con seguir al frente del liderazgo del PSPV-PSOE al menos hasta que celebre su congreso.

Esa es la gran cuestión, que Ximo Puig quiere tutelar el partido hasta que se elija un nuevo secretario general del PSPV-PSOE que le sustituya, puesto para que el propio Ximo Puig incluso no se ha descartado -aunque lo esperable es que ceda el liderazgo-. Irse a un cargo internacional, o a una embajada en el extranjero, haría difícil seguir al frente del PSPV e incluso le obligaría a dejar su escaño y la secretaría general acelerando la renovación, un escenario que por ahora no se contempla.

Así que, mientras Pedro Sánchez recoloca a los que se quedaron sin ministerio, Ximo Puig continúa esperando en su sillón del Senado sin mayor pena que gloria, viendo si el sanchismo decide darle un buen premio de final de carrera política a la vez que deja el PSPV-PSOE en manos afines, aunque los planes de Ferraz pueden ir por otros nombres de los que espera Puig.