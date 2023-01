Las zancadillas de Compromís al PSOE en la recta final de la legislatura

La coalición nacionalista entorpece las medidas abolicionistas del partido de Ximo Puig después de dar un giro y querer investigarle por Azud.

A los socialistas se les complican los últimos meses antes de las elecciones. Sus socios de Compromís han pasado de discrepar en cuestiones determinantes a abrir una "guerra legislativa", además de pasar al bando de la oposición con el caso Azud sobre la presunta financiación ilegal del PSPV que salpica al presidente Ximo Puig.

Ya bajo el mandato de Mónica Oltra, abordar la abolición de la prostitución supuso un enfrentamiento entre la imputada y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. La coalición nacionalista despreció la idea de imponer sanciones económicas a los puteros. Consideraban que la propuesta socialista presentada en Las Cortes el pasado mes de mayo "clandestina a las mujeres" que ejercen.

Del mismo modo, ahora se ha vuelto a registrar, retirar y volver a registrar el nuevo proyecto del PSOE que avanza en esta línea. Compromís continúa haciendo oposición, pero el argumento es otro y es que, en palabras de la síndica Papi Robles, es una cuestión que "todos los ciudadanos tienen que votar". Bajo este pretexto Compromís justifica su rechazo hacia las nuevas proposiciones de leyes presentadas por el PSOE que contemplan actuaciones como la prohibición de los carteles publicitarios. Sin los votos de Compromís, la medida caería en el olvido si no fuera porque el Partido Popular ha avanzado que sí la apoyará.

No obstante, desde el PP se critica que "no haya postura" concreta en el Consell y que se tratan en realidad de "medidas electoralistas". "Me quitas esta ley y te la pongo por vía grupo parlamentario. Qué vergüenza" ha espetado la síndica de Cs, Mamen Peris. Para Ana Vega, la portavoz de Vox en Las Cortes, “lo primero que tienen que hacer es aclararse”.

Compromís marca distancias con el partido de Ximo Puig en la recta final de la legislatura y no se lo pone fácil. Tras poner zancadillas al 'president' pasando de respaldarle a querer investigarle en una comisión de investigación, los nacionalistas entorpecen los proyectos estrellas del PSPV, desde las medidas abolicionistas hasta la rebaja de los impuestos, la gigafactoría de baterías de Sagunto o el puerto de Valencia.