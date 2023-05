"Estoy desesperada": A 72h de verse en la calle con 6 hijos tras ser "engañados"

Jéssica y sus seis hijos menores, una de ellas con autismo, piden un mes para buscar otra vivienda ante el inminente desahucio en Torrent.

"El viernes a las 10:40 horas vendrá la comitiva a la puerta de mi casa a echarnos con seis menores dentro. Solo pedimos un mes para buscar otra casa". Esta es la llamada de auxilio de una madre de familia en situación de vulnerabilidad. Tan solo quedan tres días para que se proceda a desahuciar a Jéssica y no por impagos, sino por haber sido "engañados por la casera", según cuenta la afectada en declaraciones a ESdiario.

En 2021 Jéssica se mudó con sus hijos a un chalet en la localidad valenciana de Torrent sin saber que una discusión personal entre los propietarios amenazaría lo que se convirtió en su hogar. Para su sorpresa, acabaría descubriendo que a quien pagaba el alquiler todos los meses no era la propietaria legal de la vivienda. "La señora nos engañó. Nos alquiló la vivienda a espaldas del exmarido".

La situación se complicó cuando el marido de Jéssica y padre de los niños fue condenado por causas ajenas a siete meses de prisión. Fue entonces cuando solicitó la Renta Valenciana de Inclusión y se comprometió a continuar abonando el alquiler. Una oferta que el ahora propietario legítimo habría rechazado. "Ella no puso problema, pero el exmarido se negó y la denunció", explica Jéssica.

Tras una resolución judicial, el chalet pasó a disposición del hombre y se inició el procedimiento de desahucio. Jéssica solicitó sin éxito la suspensión del lanzamiento teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad extrema de la familia. Ahora no le queda otra opción que buscar contrarreloj otra vivienda. "He hablado con el Ayuntamiento, la trabajadora social, el Frente Obrero y la Plataforma EVHA. En un mes me pueden buscar una casa, pero no en dos días". Por ello, ha solicitado que se le conceda un mes, el plazo que la Plataforma Valenciana de Vivienda y Suelo prevé para facilitares otra vivienda.