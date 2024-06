En los partidos, como en la vida diaria y empresarial, al que hace sombra se lo quitan de en medio por la mediocridad de los que ahora “dirigen” los designios de la gente.

No tengo patente de corso como el ínclito escritor Arturo Pérez-Reverte, pero si tengo parrería para decir lo que pienso en cada momento y, por qué no, escribirlo. Aún así me corto un poco por no herir la sensibilidad de los sensibles del siglo XXI (valga la repetición)… Que no son como éramos antes.

Dice Sánchez en sus mítines que le encanta que le llamen zurdo. Pues también está la diestra y la izquierda es la siniestra. Lo que está pasando últimamente en España es todo muy siniestro. No le pidas moral a los amorales...son así, señor Presidente del barro indecente.

El hombre más pesimista no era Schopenhauer. Estoy pensando que soy yo. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que leo en redes sociales. ¿O tal vez sean redes asociales?

Sólo veo muerte y destrucción. Los políticos no dan el ejemplo que deberían en el Congreso de los Diputados. Lo manchan todo. Ahora pienso-veo el daño que hizo tantos años “Sálvame” y los acólitos de Corredera y JJ, ejemplo de lo que no hay que hacer en esta vida. Han levantado bulos, machacado a hombres por el mero hecho de serlo haciendo apología de la amoralidad cada día del “maldito programa”.

Y a la pregunta: “¿Qué hacemos con Camps?” La respuesta es que es difícil, pero no imposible restituirle del daño causado. Nadie se pone en su piel. Nadie sabe lo sufrido excepto su familia. A nadie le importa la vida del otro.

A eso hemos llegado y habláis de hedonismo. Hay una frase de Sófocles que me gusta mucho y es real: “El que no haya sufrido lo que yo, que no me de consejos”. Un hombre al que pusieron en la picota de la vida sin tener culpa de nada. Camps es un hombre íntegro. Lo fue y lo es. ¿Quién le paga lo sufrido? Y no hablo de dinero. Hablo de restitución de su reputación y daño psicológico… Algunos deberían dar un paso atrás para que se ponga él, sin ninguna duda. Pero no lo harán porque en los partidos, como en la vida diaria y empresarial, al que hace sombra se lo quitan de en medio por la mediocridad de los que ahora “dirigen” los designios de la gente. Como dije al principio es fácil. La cuestión es restituirlo en su cargo de presidente de la Comunidad Valenciana, ya que el dimitió y ahora la justicia lo ha declarado inocente.