Juristes Valencians pide que se "renegocie" el pacto entre PSOE y Sumar

La entidad que defiende las reivindicaciones valencianas considera que este acuerdo no tiene en cuenta muchos aspectos recogidos en la agenda valenciana.

Juristes Valencians, entidad que defiende las reivindicaciones valencianas, ha mostrado su disconformidad con el acuerdo que esta semana firmaron Yolanda Díaz y Pedro Sánchez al considerar que este no responde a la mayoría de peticiones que se recogen en la famosa 'Agenda Valenciana'. Por este motivo, desde Juristes han pedido a los diputados en el Congreso de Compromís, encuadrados dentro de Sumar, y al expresident socialista de la Generalitat, Ximo Puig, que "renegocien" el pacto para que se atiendan los intereses valencianos.



“Es lamentable que precisamente en el Palau de les Arts, coliseo infrafinanciado por el gobierno del que forma parte Yolanda Díaz, y hablando de la Agenda Valenciana, se denuncien las discriminaciones que padecemos los valencianos, y que de forma incoherente no tengan reflejo en el pacto PSOE-Sumar”, expone José-Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, quien ha mostrado su sorpresa al revisar el pacto y ver que pocas, o ninguna, reivindicación valenciana está reflejada 72 horas después de que diputados de Compromís, ante Yolanda Díaz, se pronunciaran expresamente por la condonación de la deuda y la recuperación del Derecho Civil Valenciano.



Entre las cuestiones no incorporadas a las más de 200 medidas suscritas por Sumar y el PSOE, se consideran esenciales para el colectivo jurídico la condonación de la deuda autonómica valenciana derivada de la infrafinanciación, cifrada por organismos como el IVIE y la sindicatura de cuentas valenciana en más de 40.000 millones de euros, y también el apoyo expreso a la reforma constitucional para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano, pendiente en el Congreso desde el año 2020, y que apoyan 541 municipios, la mayor parte de la sociedad civil y todos los grupos de les Corts Valencianes, excepto Vox.



El resto de aspectos no mencionados en el acuerdo de formación de Gobierno están: referencias al retorno del patrimonio histórico valenciano, como la Dama de Elche, o la defensa de la agricultura valenciana, en especial de la Vega Baja, o el desarrollo reglamentario de la ley de sociedades anónimas deportivas para controlar y dotar de transparencia la gestión de los máximos accionistas de clubs como el Hércules CF o el Valencia CF.



En materia de infraestructuras ferroviarias, Juristes considera que debe priorizarse el tramo por la costa del corredor mediterráneo respecto al tramo central que pasa por Madrid, y reclaman que se cumplan efectivamente las previsiones que se abordaban por el pacto suscrito en el año 2020 entre Joan Baldoví y el PSOE en materia de cercanías y de las conexiones del Aeropuerto de l'Altet con Elche y Alicante.



Chirivella denuncia que el PSOE ha incluido en el documento idénticas promesas a las incumplidas en el acuerdo suscrito con Compromís para la investidura de Pedro Sánchez en el año 2020, como por ejemplo, las teóricas fórmulas de compensación temporal hasta que se corrija la infrafinanciación: "Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".