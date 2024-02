¿CCOO y UGT mienten?: Acusan al Consell de incumplir su palabra y les responde

La Conselleria considera intolerable que se hable de incumplimiento de la palabra dada porque los compromisos adquiridos por este Consell han sido todos y cada uno de ellos cumplidos

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios, Igualdad y Vivienda ha desmentido, tal y como han apuntado los sindicatos CCOO y UGT en un comunicado, la falta de diálogo con los sindicatos y ha indicado que este Consell mantiene una interlocución permanente con los agentes sociales, informándoles puntualmente de las medidas adoptadas para hacer frente a la deuda heredada y el incremento de los módulos para continuar avanzando en la mejora del sector de la acción concertada.

Entre las reuniones celebradas en estos meses, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha convocado la Mesa de Acción Concertada y la Mesa de Acción Social, para explicar a los sindicatos el incremento de los módulos de la acción concertada, que se van a aumentar este año en un 8,8% de acuerdo con el IPC, una medida adoptada y trasladada a los agentes sociales el pasado mes de diciembre que garantiza la calidad de los servicios sociales.

Es intolerable que se hable de incumplimiento de la palabra dada porque los compromisos adquiridos por este Consell han sido todos y cada uno de ellos cumplidos

Desde la Conselleria se incide en que es intolerable que se hable de incumplimiento de la palabra dada porque los compromisos adquiridos por este Consell han sido todos y cada uno de ellos cumplidos, y se afirma que estas medidas adoptadas hasta ahora no son un punto de llegada, sino un punto de partida para continuar avanzando en la mejora del sector de la acción concertada.

Medidas tomadas

Asimismo, han recordado que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda está realizando un importante esfuerzo para solucionar todos los problemas heredados del Gobierno del Botànic, entre ellos, hacer frente a los más de 100 millones de deuda a las entidades que las condenaba a no poder hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras y a los usuarios a no recibir la atención que requieren.

En cambio, ha sido este Consell quien ha abonado más de 60 millones de deuda heredada con las entidades, ha ampliado el número de plazas en los diferentes sectores, ha aumentado los módulos precio/plaza/día de la acción concertada que se encontraban congelados desde 2022 sin haber tenido en cuenta el incremento del IPC. También se ha adquirido el compromiso de realizar mediante un pago único el incremento del IPC del año 2023, es decir, de un 5,7%, para dar respuesta a las necesidades del sector por el incremento de los precios.

En cuanto a las entidades locales y mancomunidades, la Conselleria ha aumentado el módulo del contrato programa en el sector de las residencias de mayores y centros de día, adquiriendo un compromiso el órgano de coordinación de llevar el incremento al resto de módulos a lo largo de este año, y se ha mejorado el precio que se abona por el transporte de los usuarios a los centros de día de 6 a 10 euros.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha recordado que también se está modificando el Decreto de Tipologías mediante un proceso de escucha activa al que se ha invitado a participar a todas las entidades, colegios profesionales, universidades, entidades locales y sindicatos, lamentando que CCOO no haya querido participar en estas mesas de trabajo, un proceso imprescindible para poder empezar a licitar los contratos que llevan años sin actualizar y, por lo tanto, perjudican considerablemente las condiciones salariales de los trabajadores.

Diálogo Social

Sorprende la afirmación de falta de diálogo con unos sindicatos que han sido atendidos, informados, y tenidos en cuenta por este gobierno desde el primer día. Reconociendo la necesidad de mejorar los salarios a unos trabajadores que, salvo una declaración de intenciones por parte del anterior gobierno, no han visto incrementados sus retribuciones en los últimos años, desde la Conselleria se emplaza a los representantes sindicales a la negociación de un convenio colectivo único, destacando que es en el marco del diálogo social donde se negocian las condiciones laborales y de jornada de los trabajadores y las trabajadoras.