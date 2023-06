Vuelve el Homenaje a la Ruta con Kate Ryan como estrella y espectáculo de drones

El festival de música electrónica de los 90 y 2.000 regresa el 8 de julio a la Marina de Valencia con los mejores DJs de la Ruta del Bakalao y un espectáculo con 150 drones al ritmo

Vuelve a la Marina de Valencia uno de los clásicos, el festival Homenaje a la Ruta de los 90s y 2Mil, que se celebrará el 8 de julio y que como novedad trae este año a la estrella internacional Kate Ryan -autora de canciones como Desenchantee o Voyage, voyage- y un espectáculo de 150 drones que bailarán al ritmo de la música remember.

Además de Kate Ryan, el festival reunirá a DJs como Nalaya Brown, D:ream, Double You, Jerry Daley y Scanners; los djs residentes Vicente Ferrer (Bananas /Homenaje A La Ruta) y Víctor Pérez (The Face/Homenaje A La Ruta) y a los djs Alcapone Dj (Heaven); Arturo Roger (ACTV); Coqui Selection (The Face); Dario Nuñez; Edu Veneno (Espiral); T. Tommy -Head Horny's (Contraseña Records); Jesús Brisa (Espiral); José Coll (Remember The Music); José Conca (Chocolate); Mónica X (Women Djs); Nacho Fernández (Puzzle/Queen/Spook); Nacho Ortiz (The Face); Rodi (The Face); Spinete (Kum Manises) y Ximo 3d (Heaven).

El cierre del festival será con un espectáculo de 150 drones que bailarán en el cielo al ritmo de la música, como hemos señalado, actuación que se complementará con el piromusical con el que cada año se cierra el Homenaje a la Ruta 90s & 2mil con la música de los djs Víctor Pérez y Vicente Ferrer junto a los efectos multimedia de VFV y la pirotecnia de Vulcano.

Los responsables del festival han explicado que "este espectáculo de fin de fiesta será algo que jamás se había realizado antes en la ciudad de Valencia, un espectáculo increíble que dejará sin palabras a los asistentes del festival".

El recinto se llenará por completo para bailar, cantar, disfrutar de la mejor música y con los mejores DJs que sonaban cada fin de semana en las discotecas de la Comunitat Valenciana, ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Más información y entradas:

https://www.homenajealaruta.com/valencia-2023-es/