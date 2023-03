Gómez destaca los hitos de Valencia en su campaña 'Con mano izquierda'

La vicealcaldesa pide la confianza de la mayoría para "sacar el máximo potencial de esta ciudad".

La vicealcaldesa de Valencia y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha presentado esta mañana la campaña ConManoIzquierda.org, una acción que incide en que todas las cosas buenas que han pasado en la ciudad durante los ocho años de gobierno progresista tienen el sello del Partido Socialista liderado por Sandra Gómez. “Quiero ser alcaldesa de Valencia porque para mí no hay nada más importante que trabajar por mi ciudad, la ciudad en la que he nacido, he crecido y donde están las personas que más quiero. La ciudad en la que va a crecer mi hijo. Y, por eso, tengo claro que quiero ser una alcaldesa que se centre en las cosas que realmente importan a la mayoría de los valencianos y valencianas y que le ponga las cosas muy difíciles a quien quiere perjudicarles”, ha destacado Gómez junto a la lona gigante de más de 370 metros cuadrados que da imagen a la campaña y que se ha desplegado esta mañana en la calle Jacinto Benavente.

“En estos 8 años en que he sido vicealcaldesa, he trabajado para que Valencia sea un ejemplo de recuperación económica y social tras la crisis sanitaria y la crisis energética, para que estas crisis no dejaran a nadie atrás y para que el modelo que estamos impulsando de una Valencia más verde, más sostenible, llegará a todos los barrios. Y todos estos objetivos los hemos conseguido con mano izquierda: mano izquierda para saber a quién teníamos que representar, pero también mano dura para ponerle las cosas muy difíciles a quienes pretendían beneficiarse de nuestra ciudad a costa de perjudicar a la mayoría”, ha indicado.

La candidata socialista ha destacado que, gracias a la mano izquierda de los socialistas, Valencia es un ejemplo en toda España de recuperación económica y de generación de empleo. “En Valencia hay 98.000 personas más trabajando que en 2015 y empresas como Lufthansa, Siemens o Hitachi entre otras muchas se han instalado aquí generando empleo de calidad. Gracias a nuestra mano izquierda, hemos pasado de ser una de las ciudades con más endeudadas a tener una de las menores deuda por habitante de toda España”, ha destacado Gómez.

La vicealcaldesa ha señalado la mano izquierda de los socialistas en hitos como la Valencia ciudad de plazas para todos los barrios y códigos postales o en “la inversión histórica en infraestructura sanitaria para la ciudad con nuevos centros de salud como los de Tres Forques y Malilla o las ampliaciones del Clínico y la reactivación del complejo Ernest Lluch en la antigua Fe que el PP dejó morir”.

La candidata socialista también ha destacado, por contra, su ‘mano dura’ “para defender a la mayoría frente a los fondos buitres y los especuladores”, frente al máximo accionista del Valencia, “exigiendo que acabe el estadio y el polideportivo de Benicalap”, frente a los casos de corrupción del PP como la abogada que defendió el erario público contra el caso Gürtel o frente a los intolerantes del autobús del ‘Hazte Oír.’

“Son algunos ejemplos del trabajo que hemos realizado y quiero lanzar el mensaje a la mayoría de los valencianos y valencianas de que mi trabajo y el del Partido Socialista es el que representa a Valencia y el que le gusta a la inmensa mayoría: el de la Valencia bien gestionada, que apuesta por hacer las cosas mucho mejor y que sea capaz de sacar el máximo potencial de esta ciudad. Valencia ha avanzado mucho en estos últimos ocho años y ahí se nota la mano del Partido Socialista. Pero aún podemos hacer las cosas mejor y, por eso, quiero pedir la confianza a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas para conseguir esa Valencia en la que la mayoría se sienta representada y por esa Valencia que a la inmensa mayoría de los valencianos y valencianas le gusta”, ha finalizado.