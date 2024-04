El Consell, acorralado por los impagos a los funcionarios

La Generalitat "no tiene cash" para pagar a las empresas y trabajadores, según Compromís, mientras la consellera de Hacienda niega los datos y lo atribuye al problema informático.

Con el Gobierno del PP en la Generalitat Valenciana vuelven a producirse retrasos en el pago de los sueldos a los funcionarios. Miles, según la oposición, o un caso aislado ya subsanado según la versión oficial del Consell. La consellera de Hacienda se ha visto obligada a dar explicaciones por ello en la Comisión de Les Corts. La oposición le ha acorralado poniendo sobre la mesa datos concretos, como las 1.300 incidencias solo en Justicia o retrasos en las nóminas de 3 mil profesores, y Ruth Merino intenta salir negándolo todo y culpando al sistema informático.

"No fueron miles de supuestos impagos, no fueron oleadas y no se extendieron por toda la Generalitat", ha negado Merino. En su lugar, sostiene que se produjeron "retrasos" en el pago de las nóminas de enero 524 trabajadores sustitutos.

Atribuye los retrasos a la entrada del nuevo sistema de gestión económico-financiera Nefis. Así lo indicaba una circular enviada a los trabajadores del área de Servicios Sociales advirtiendo de que no cobrarían la nómina de diciembre y enero. También se filtró una circular similar entre los empleados del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

El sistema falla o la Generalitat "no tiene cash para pagar a las empresas ni a los trabajadores", según la hipótesis de la portavoz de Compromís, Aitana Mas. "Hacía muchos años, desde que gobernaba el PP, que no pasaba", ha aseverado, apuntando a "impagos de más de diez días de retraso en dependencia", en las nóminas de "más de 3.000 profesores" o en el salario de marzo de los trabajadores del Hospital de Elche.

Los socialistas, por su parte, denuncian que han solicitado información a las Consellerias y que "la mayoría" no les ha contestado. "Y las pocas que han contestado desmienten los datos de la consellera: solo en Justicia salen más de 1.300 incidencias".

Merino asegura "no tener constancia" de ningún retraso del Hospital, ni a profesores, ni a trabajadores de Justicia. Según sus cifras, estos retrasos afectaron a 400 trabajadores de servicios sociales, a 117 del IVIA, a seis del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y a uno del servicio valenciano de empleo (Labora) y "no miles" como apuntaba la oposición.

Sin embargo, fuentes sindicales confirman a ESdiario que los retrasos en los pagos a los funcionarios se extendió a más áreas, como por ejemplo a los policías la unidad adscrita de la Generalitat, que a día de hoy todavía arrastran algún retraso "residual" de los impagos de enero y febrero.

Bien sea que la oposición engorde los datos como sostiene Merino, bien sean miles de casos o sean tan solo dos, se trata de personas e incluso familias que no pueden pagar el alquiler, la hipoteca o hacer la compra en los primeros días de cada mes por culpa de la Generalitat, su sistema informático o su falta de organización. En cualquier caso, Merino asegura que "trabajan haciendo todo lo posible" y que ya se ha subsanado.