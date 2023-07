González Pons deja en evidencia a una ‘muda’ Morant ante los insultos a Ábalos

Vox lanza insinuaciones sobre la vida personal de Ábalos y la ministra calla y no respalda a su compañero, saliendo el popular a pedir respeto: "Diana, te equivocas, lo hago por ti"

El debate de los cabezas de lista al Congreso por Valencia organizado por la cadena SER ha dejado una curiosa escena: el candidato del PP, Esteban González Pons, saliendo a defender la honorabilidad del ex ministro socialista José Luis Ábalos después de que su compañera de lista del PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, callara y se negara a defender a su compañero.

Esteban González Pons deja así en evidencia la actitud de Diana Morant que en el debate que ha rehusado defender la honorabilidad del ex ministro que por cierto va de número dos al Congreso por Valencia, detrás de ella misma, tras ser rescatado por Pedro Sánchez.

La situación comienza cuando el candidato de Vox al Congreso, Carlos Flores, saca durante el debate que “el candidato número dos del PSOE al Congreso por Valencia, José Luis Ábalos, daría mucho juego debatiendo sobre hombres, mujeres y feminismos, y nos podría explicar algunas cosas de esa oscura doble vida de la que hablan algunos medios”.

Ante esta acusación de “oscura doble vida”, Diana Morant no ha pedido respeto para su compañero y cuando ha llegado el turno de palabra de Esteban González Pons, el popular ha lamentado la actitud de la ministra: “Diana, creo que equivocas no respondiendo a Carlos Flores, dejas en una mala situación a Ábalos, así que voy a responder yo por ti”.

“Carlos, has hecho muy mal, porque no puedes lanzar una insidia sin poner una prueba y tachar el nombre de una persona que no está en este debate para defenderse y cuya defensora ha dicho que no lo va a defender. Te censuro esa declaración sobre Ábalos a la espera de que también lo haga Diana Morant”, ha continuado Esteban González Pons con una ministra con cara de circunstancias.