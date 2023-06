La ministra de Ciencia patina contra Feijóo y le recuerdan al Tito Berni

“Las ministras del PSOE ya tuitean como Echenique”, afean a Diana Morant, que responde al 'Verano Azul 'del PP con una foto poco apropiada y le señalan el “verano blanco” del PSOE

Que estamos en campaña no es ninguna novedad, y que todos los dirigentes políticos exageran en sus mensajes tampoco, pero algunos no deben olvidar que siguen siendo cargos institucionales y representan al Gobierno de todos más allá de su afiliación política. Es el caso de la ministra de Ciencia, la socialista Diana Morant, que no se le ha ocurrido otra cosa que sacar la antigua foto de 1995 de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado para criticar la campaña del “verano azul” del PP.

El mensaje de la valenciana Diana Morant ha provocado una oleada de críticas por el “bajo nivel” que demuestra una persona que es en estos momentos ministra de Ciencia. “El nivel de garrulismo de este Gobierno es estratosférico”, señalan a Diana Morant, o “las ministras del PSOE ya tuitean como Echenique”. “Diana, por favor, que eres ministra en funciones” o “no habéis aprendida nada del 28M y seguís con el mismo nivel de campaña”.

Pero las contestaciones a Diana Morant se le vuelven también un boomerang a cuenta de otro verano, el “verano blanco” -o habría que decir las noches blancas- que se pegaba un compañero suyo socialista con prostitutas y cocaína, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Muchas personas señalan a la ministra que si quiere hacer bromas de mal gusto con fotos, ponga las del Tito Berni, que es mucho más reciente.