Carlos Mazón pone en su sitio a TV3 con un golpe letal al independentismo

El presidente de la Generalitat Valenciana participa en una entrevista de la cadena catalana en su gira por Cataluña para captar empresas como contraataque a la amenaza de Junts.

El presidente valenciano no se repliega ante las amenazas del independentismo catalán. Tras la ofensiva de Junts per Cataluña pactada con Pedro Sánchez para recuperar a base de multas a las cerca de mil empresas ya valencianas que migraron desde Cataluña por la inestabilidad del 'procés', Carlos Mazón contraataca con una gira por Cataluña con el objetivo único de 'robar' todavía más empresas.

El jefe del Consell ha presentado al tejido empresarial catalán el "periodo de libertad, prosperidad, equilibrio y sensatez" que vive ahora la Comunidad Valenciana. Mazón ha organizado reuniones con diversas entidades y la patronal a las que tratará de persuadir exponiendo las ventajas fiscales y los beneficios de la reducción de la burocracia o la estrategia de innovación para fomentar la competitividad empresarial que ha aprobado su gobierno: "El nuevo marco valenciano de agilidad administrativa, burocracia cero y baja presión fiscal" con las rebajas tributarias iniciadas como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la eliminación de la tasa turística, entre otras medidas fiscales y deducciones sociales en el IRPF".

TV3: "¿Viene a hacer una opa hostil?"

En territorio catalán ha sido inevitable que el presidente se tope con el independentismo. Ha sido en la cadena pública catalana TV3, donde Mazón ha aceptado una entrevista muy ideológica y poco amable. La presentadora le ha embestido en distintos momentos tratando temas como la eliminación del premio con el nombre del antifascista Guillem Agulló .

Le pido respeto a mi Estatuto de Autonomía

También Mazón se ha enfrentado de cara al independentismo cuando la presentadora ha cargado contra él por el objeto de su gira en Cataluña al tiempo que ha atacado a la autonomía de la Comunidad Valenciana: ¿Viene directamente para hacer una opa hostil para que las empresas marchen de Cataluña y se instalen en el Pais Valencià", y apostilla de forma agresiva al final de la pregunta: ¿sí o no?".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha respondido ágilmente -en castellano- con un contragolpe que ha parado los pies a TV3: "Yo en primer lugar le pediría respeto a mi Estatuto de Autonomía", ha replicado molesto porque la presentadora empleara el término Pais Valencià que se identifica con el concepto de 'los Països Catalans'. "En su artículo 1 dice que se llama Comunidad Valenciana. Hablemos en términos de lo que dice mi Estatuto, todos pedimos respeto a nuestros estatutos".

Asimismo, Carlos Mazón ha negado la acusación de la pregunta sesgada. "Yo no hago una opa hostil a nadie", ha contestado, aclarando que como presidente se siente "orgulloso" de que "mi Gobierno no penaliza y no castiga quien se quiere ir somos atractivos par a la inversión", ha distinguido frente al Gobierno catalán que sí plantea estas medidas contra las empresas para evitar más fugas.