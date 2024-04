El PSOE y Compromís insultan a Niña Pastori y Pablo López: “es caspa y puro”

Socialistas y nacionalistas cargan con dureza contra los Conciertos de Viveros de Valencia que también incluyen a Luz Casal o The Cult con descalificativos como “no es cultura”

Compromís y PSOE siguen sin asumir que ya no gobiernan en Valencia, y su forma de mostrar su frustración es hasta cargando contra el cartel de los Conciertos de Viveros que se celebran con motivo de la Feria de Julio. Para ellos, cualquier cosa que haga PP y Vox es “rancio” o “ultra”, hasta los conciertos, aunque incluya a artistas tan reputados como Niña Pastori, India Martínez, The Cult, Revólver, Luz Casal o Pablo López.

De esta forma, la portavoz del PSOE en Valencia y ex vicealcaldesa, Sandra Gómez, compartía una noticia sobre los Conciertos de Viveros con la expresión crítica de “el arte y la cultura que se respira en la nueva Valencia”. Parece que para los socialistas, ahora que ya no gobiernan ellos, artistas como Niña Pastori no merecen ser “cultura” aunque hayan cantado incluso ante el Papa.

Compromís va un paso más allá y tacha de “gran feria de caspa, puro y España”, según indica Adrià Sisternes. El ex alcalde Joan Ribó califica de “antivalencianos de manual” al actual gobierno de María José Catalá por el cartel de los Conciertos de Viveros, y la portavoz de Compromís, Papi Robles, habla de “política rancia y sectaria” la Feria de Julio.

Sin embargo, estas críticas desaforadas porque el nuevo gobierno municipal no ha puesto los grupos que le gustan a PSOE y Compromís mientras incluye otros como Taburete o Bertín Osborne -parece que la gente en Valencia no tiene derecho a un concierto de estos según la izquierda-, no han surtido mucho efecto e incluso se les han vuelto en contra.

“Entonces, como no han programado los cuatro grupos catalanistas que os gustan ¿ya no valen los conciertos?” o “los conciertos tienen que gustarle al público, no a vosotros”, “todos los artistas merecen su respeto independientemente de su naturaleza o estilo, ya está bien de la cultura de la cancelación” o “¿Qué tenéis en contra de Niña Pastori o Pablo López? Mucho mejor para vosotros Samantha Hudson y Eskorbuto”.