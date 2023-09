Compromís no pinta nada y Sumar no le deja hablar en la investidura de Feijóo

Por primera vez en 12 años no habrá un portavoz de Compromís en la tribuna del Congreso para defender su posición, Sumar no le ha dejado minutos a sus diputados

La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha dejado una imagen, o mejor dicho no ha dejado, que escuece mucho en Compromís: por primera en 12 años no hablar nadie de Compromís en una sesión de investidura. Y lo peor de todo es que no es porque no hay diputados, sino porque no les han dejado. Compromís, dentro de Sumar, se queda sin voz.

En concreto, Compromís-Sumar tiene 4 diputados en la Comunitat Valenciana, tres por Valencia y uno por Alicante, pero en la dirección de Sumar no les han dado la palabra. Será la primera vez que desde que está Compromís en el Congreso no habla, pues en ocasiones anteriores, con un solo diputado, tenían sus minutos de intervención dentro del grupo mixto.

Compromís avanza por tanto dentro en el proceso de integración dentro de Sumar, con la oposición del sector más nacionalista en contra, que ya criticó a la diputada Àgueda Micó porque hizo una parte de su discurso en español. Compromís es más español hoy, aunque no lo quieran algunos de los suyos.