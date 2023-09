El PPCV fuerza a Compromís a retratarse sobre la amnistía

PP lleva a votación la amnistía en el primer pleno ordinario de Las Cortes para que los partidos "condenen" el beneficio de los independentistas "contrarios a la identidad valenciana"

El PP acorralará en el hemiciclo de Las Cortes Valencianas a Compromís -que en ocasiones porta banderas esteladas y en otras esconde su trasfondo pancatalanista- obligándoles a posicionarse a favor de los intereses valencianos o de la amnistía de los condenados del 'procés'. El grupo parlamentario ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) " en la que se manifieste la voluntad mayoritaria del pueblo valenciano en contra de la amnistía que según ERC ya está pactada con el todavía presidente del gobierno Sánchez", ha explicado el portavoz del PPCV, Miguel Barrachina.

“Queremos que se manifieste la doble condena de los valencianos a la amnistía y reafirmar que los valencianos, por ser españoles, creemos que todos somos iguales ante la ley y no puede haber ninguna persona cuyos delitos no cuenten por conveniencia política de Sánchez. Y, en segundo lugar, como valencianos, porque justamente los partidos políticos a los que se va a beneficiar no sólo son aquellos que desdeñan España sino que tienen un carácter que siempre colisiona con la identidad valenciana. Por todo esto los valencianos nos sentimos doblemente agraviados con la amnistía que ya negocia Pedro Sánchez con Junts, ERC y el resto”.

Respecto a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, Barrachina ha asegurado que “los valencianos necesitan a Feijóo en la Moncloa para lograr una financiación autonómica, unos recursos hídricos y unas infraestructuras justas, tras los años suficientemente largos de Pedro Sánchez como presidente”.