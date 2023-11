Valencianos claman contra la influencia de Cataluña: "No als països Catalans"

Dirigentes de Vox secundan la manifestación pacífica también contra la amnistía.

Cientos de personas han recorrido el centro de Valencia en protesta contra la amnistía, contra Pedro Sánchez, pero también contra la posición en la que queda la Comunidad Valencina como moneda de cambio y contra los denominados 'països catalans'.

La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con los lemas 'Som valencians, somos españoles, no als Països Catalans'. Los manifestantes han calificado de "ilegal, corrupto y traidor" el Gobierno de España y han cargado contra el "catalanismo institucionalizado" en la Comunitat Valenciana, situación ante la que los valencianos "dicen basta ya" y que no están "dispuestos a ceder ni un paso más". Los asistentes han portado numerosas banderas de España y de la Comunitat Valenciana y carteles con los lemas 'Más separatismo=Más hispanofobia' o 'En mi nombre no, sinvergüenza'.

La marcha, convocada por la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València. Aunque inicialmente se contaba la presencia de Santiago Abascal, el líder de Vox finalmente no ha asistido a la cita. Sí han participado consellers y concejales de Vox. Entre ellos el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, o los diputados nacionales Ignacio Gil Lázaro y Carlos Flores. Los representantes d partido han secundado la protesta con una pancarta a la cola del recorrido.

Desde la organización se había remitido una carta a "todos los partidos constitucionalistas" para que se adhieran y participen de la misma, con invitación expresa para el presidente de la Generalitat Carlos Mazón, que no ha participado como tampoco ningún dirigente del PP.