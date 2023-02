La empresa de la Generalitat que gestionará las ITV solo tiene un trabajador

La Asociación de concesionarias asegura que "no tienen capacidad ni medios" para asumir el servicio en tres semanas.

Las concesionarias de las ITV de la Comunidad Valenciana vuelven a solicitar una reunión urgente con la Generalitat ante el inminente "colapso". Ante los oídos sordos de a Conselleria de Economía Sostenible que dirige Rafael Climent, AECOVA aseguran que "no tienen capacidad ni medios para hacerse cargo de las estaciones" y tampoco han cumplido los pasos a seguir a tres semanas de la reversión.

La Asociación desvela que la nueva empresa pública que gestionará las ITV "solo tiene un trabajador, su director general". "No existe departamento especifico en la nueva empresa pública, para la gestión del proceso de reversión", lamentan las concesionarias. No todo queda aquí. Las concesionarias han mostrado su preocupación porque cuando falta menos de un mes "no han recibido ninguna instrucción" para proceder.

La Generalitat no ha realizado un inventario de los bienes sujetos a la reversión, no ha puesto en marcha un servicio de riesgos laborales ni se han sometido a la obligada auditoría de riesgos laborales. Tampoco ha emprendido ninguna negociación con ayuntamientos afectados por el arrendamiento de suelo. Del mismo modo, no se ha presentado un cálculo de las amortizaciones pendientes y abono de las mismas a la empresa concesionaria correspondiente.

La hoja de ruta del Consell conocida hasta la fecha, preveía la construcción de una ITV piloto en Torrent, que sería la base para la formación de personal previa a la reversión; y para la formación de grupos y equipos operativos para asistir técnicamente los trabajos de reversión en cada estación de ITV preexistente. Igualmente se contemplaba la inclusión en los pliegos de licitación de todos los contratos de suministros de gestión de una cláusula de obligatoriedad de la citada formación de equipos. Sin embargo, lamentan que no se ha realizado ninguna de estas cuestiones.

Asimismo, tampoco se ha elaborado un convenio colectivo que desde Aecova reivindican como "necesario" dado que en la actualidad existen hasta seis convenios de empresa que hay que unificar". Para ello y en paralelo apuntan a que tendría que haberse realizado una serie "ineludible" de actuaciones como, por ejemplo, la definición de la correspondencia o equivalencia de cada puesto o los criterios de selección, así como haberse concretado la masa salarial y la relación de `puestos de trabajo para poder se asumidos en la nueva mercantil.

Las ITV recuerdan que no se pueden subrogar los contratos que tienen los actuales concesionarios, a pesar de la Resolución que consideran "manifiestamente ilegal" de la Conselleria, y "no se han realizado los trámites administrativos necesarios para contratar, aunque fuese por urgencia, los elementos indispensables para que la operativa de las estaciones funcione" como, por ejemplo, seguros, suministros de luz o agua, mantenimiento de maquinaria, etc.

Ante esto, alerta de la imposibilidad material de que se produzca la reversión en tiempo y forma e insta a la Conselleria de Economía, a la Conselleria de Hacienda y a la Presidencia de la Generalitat a trabajar una "hoja de ruta realista, que marque hitos factibles que nos permita acometer la reversión tras conocer las instrucciones y los pasos a seguir".