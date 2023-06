'Valencians al món' creua l'Atlàntic per a ensenyar-nos la perla del Carib: Cuba

El 21 de juny, a les 22:00 h, en À Punt, Valencians al món viatja a un país que ha tingut una influència en la música, l'art i la literatura, a més a més, és famós per la producció de tabac

Aquest dimecres 21 de juny, a les 22:00 h, en À Punt, Valencians al món viatja, amb la reportera María José Berbegall, a un país que ha tingut una influència significativa en la música, l'art i la literatura global i que, a més a més, és famós per la producció de tabac de qualitat: Cuba.

Miguel Ángel Jiménez, de València, fa onze anys que viu a Cuba. És cuiner i quedarem amb ell a la plaça de Las Palomas. Veurem l'estàtua del Cavaller de París i anirem al Salón Correo, una perruqueria famosa. Visitarem l'Agromercat Sol y Habana i, més tard, dinarem una paella a Costa Vino, abans d'anar a una fàbrica de puros. Acabarem a casa de Laritza Bacallao, una cantant cubana molt famosa actualment, i menjarem taro.

Ester Veguer, de Torrent (Horta Sud), fa nou mesos que viu a l'Havana. Amb ella, passejarem pel passeig d'El Prado, una de les artèries principals de la ciutat. Després, anirem al Floridita i la Bodeguita del Medio, dos dels bars més emblemàtics de l'Havana. Més tard, ens desplaçarem fins a la plaça de La Revolución, una de les més grans del món. Per últim, veurem el Capitolio i el castell dels Tres Reis del Morro, on coneixerem el seu home.

Meri Medina, de València, fa quatre anys que viu a Cuba. Per a conéixer-la, deixarem la capital i ens endinsarem en la platja de Varadero. Ens trobarem amb ella a l'hotel Paradisus Princesa del Mar i ens l'ensenyarà. Després, agafarem un veler i nadarem. Menjarem un autèntic menú cubà a Terraza Cuba juntament amb una amiga de la nostra valenciana. Visitarem la casa d'Al Capone, també. Finalment, acabarem ballant a l'hotel Meliá Internacional Varadero.

Lucía Zalbidea, de València, fa vint-i-cinc anys que viu a l'Havana. Ens trobarem amb ella a sa casa i, seguidament, visitarem l'Hotel Nacional de Cuba. Més tard, passejarem per la zona de La Habana Vieja, declarada patrimoni de humanitat de la Unesco l'any 1982. Allí veurem la catedral, dinarem a La Guarida i visitarem Villa Lola, on sol anar a ballar la nostra valenciana. Per últim, acabarem veient una posta de sol magnífica al Malecón.

Jorge Albi és d'Alcoi i de Dénia (Marina Alta) i fa vint-i-cinc anys que viu a Cuba. Amb ell, coneixerem les dues cares de l'Havana: la diürna i la nocturna. Quedarem amb Jorge a Rojo, el seu restaurant, i anirem, en un cotxe Dodge de l'any 56, a Espacios, el restaurant que regenta un amic seu. Al matí, ens desplaçarem fins a Casa Santy, on dinarem. Després, visitarem Casa Sarah, un hotel boutique. Tornarem a la part vella de la ciutat, on hi ha una de les cocteleries més delicioses i innovadores de tot el Carib, i allí prendrem una copa. Acabarem, novament, al bar de Jorge, Rojo.

Cuba i la seua rica tradició musical

Cuba és famosa per la seua increïble escena musical. La música cubana, que va des dels ritmes contagiosos del son cubà fins a la passió de la salsa, ha deixat una petjada inesborrable en el panorama musical internacional. El son cubà, gènere emblemàtic de l'illa, fusiona elements africans i espanyols en una mescla única i enèrgica. La seua influència s'ha estés a altres estils, com ara la salsa i la música llatina, en general.

La música afrocubana, amb els seus ritmes i tambors captivadors, també exerceix un paper fonamental en l'escena musical del país. La rumba, una expressió festiva que combina música, cant i dansa, és capaç de submergir aquell que l'escolta i la viu en un món ple d'energia i alegria. No obstant això, la música cubana no es limita només a aquests gèneres. El bolero, la guaracha i el txa-txa-txa són estils populars que han deixat la seua petjada en la música hispanoamericana.

Cuba ha sigut bressol de músics i cantants de renom internacional. Ha produït artistes de gran talent, com ara Celia Cruz o Benny Moré, que han deixat una marca inesborrable en la música. Deixeu que les seues melodies us transporten per un viatge ple de passió i alegria.