Valencia enmudece por las víctimas de Campanar

Emocionantes y desgarradores minutos, que no minuto, pues el respeto hacía las víctimas del incendio de Campanar ha sido tal, que el homenaje, en una plaza del Ayuntamiento de Valencia abarrotada, se ha alargado hasta más de cinco minutos de total enmudecimiento en el corazón de Valencia, que ha terminado con un gran aplauso general que ha puesto la piel de gallina a los allí presentes. Otro de los protagonistas ha sido Julián, el portero del edificio que el jueves devoraban las llamas, al que se le ha agradecido, por parte de toda la sociedad valenciana, incluido administraciones, su rápida y determinante actuación a la hora de ir piso por piso alertando a todos los vecinos que había un incendio.

Emotiu tribut al conserge que va pujar pis per pis per a ajudar als veïns de l'edifici sinistrat



Julián García, que va ser clau per a salvar la vida de molts dels residents, ha rebut un tribut a la plaça de l'Ajuntament.



⬇️ Més informació:https://t.co/C5EVOMWJXl pic.twitter.com/Ni3zIkBUNA