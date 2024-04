El amigo de Zaplana pacta con la Fiscalía y le inculpa: "Fui su testaferro"

El 'Pachano' y Zaplana mantienen dos versiones totalmente opuestas en el juicio que investiga presuntas comisiones ilegales

El asesor y amigo del exministro Eduardo Zaplana, Joaquín Miguel Barceló, apodado 'Pachano', ha confesado que era el testaferro del expresidente. Barceló era un alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica. "Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor, al principio lo ví lícito. Me utilizó".

Así se ha pronunciado en sede judicial, ante la Audiencia de Valencia en la tercera sesión del caso ERIAL que investiga 10 millones de euros en mordidas, justo un día después de que Zaplana negara tener dinero en el extranjero, conocer las empresas de la trama y desvincularse por completo de las adjudicaciones públicas. La actitud del que fuera su amigo desde hace más de 50 años "no sorprende. Ni a ustedes, ni a mí ni a nadie", en palabras de Zaplana a la salida del juzgado. Y es que Barceló ha alcanzado un pacto con la Fiscalía para colaborar y obtener una reducción de la pena.

La pelota de tejado en tejado. Si el exministro señaló a su amigo Barceló como conocedor del funcionamiento de la trama empresarial que se llevaba las comisiones, a su vez el propio Barceló durante su comparecencia ha señalado a un tercer implicado. A Francisco Grau. "A mí me tenían para firmar todos los documentos que le ponían delante", Grau ha expuesto. Dice que firmaba sin leer nada. "No he leído jamás nada", ha apostillado. Y que creía que "era todo normal" cuando le "dijeron que distintas sociedades eran de Zaplana y de la familia, que no tributaba pero que era todo normal".

Ha relatado cómo en Luxemburgo, acudió para hacerse cargo de una sociedad a petición supuestamente de Zaplana que pertenecía a los hermanos Cotino. En la cuenta bancaria de esta empresa, el fiscal sostiene que se encontraba el dinero de las mordidas. En esa cuenta había seis millones de euros, ha reconocido. Los seis millones que el testigo clave, el asesor financiero Fernando Belhot entregó a la policía. El amigo de Zaplana también le ha señalado a él como responsable de las acciones comerciales o financieras de las sociedades investigadas.

Chocan de lleno, las versiones entre Zaplana y su amigo Barceló. Mientras un día antes el expresidente negara tener capital ni sociedades en otros países, incluido Andorra, en cambio el 'pachano' asegura que en una ocasión "llevó" a Andorra cinco millones de euros de Zaplana: "Me los dio Grau porque era dinero de Zaplana y tenía que llevarlo a Andorra y dárselo a una persona intermediaria que se encargaba de los negocios en Andorra". Unas confesiones que incumplan directamente al exministro y que, sin embargo, carecen de pruebas evidentes por el momento.