Compromís pierde los papeles insultando a Santiago Segura: “facha, machista…”

La coalición nacionalista se ha tomado muy mal que el actor inaugure los encuentros cinematográficos del Centre del Carme, el que era su ‘museo fetiche’, con Vicente Barrera

Compromís se creía el amo del Centre del Carme, uno de los principales museos de Valencia, cuando gobernaba la Generalitat. Ahí montaba sus saraos y se tomó muy mal que el nuevo gobierno de Carlos Mazón cambiara el director. Ahora, directamente han perdido los papeles y han recurrido al insulto más zafio. El motivo, Santiago Segura. A los nacionalistas les ha sentado mal que el famoso actor y director protagonice un acto en el museo, y como no lo consideran ‘de los suyos’, se han lanzado a una cascada de descalificativos.

En concreto, Santiago Segura inaugurará los encuentros cinematográficos del Centre del Carme de Valencia, una serie que convertirá el museo y antiguo convento en un foro de encuentro entre cineastas y profesionales de la industria audiovisual, con especial atención a quienes se forman en las distintas disciplinas técnicas o universitarias.

¿Y qué tiene esto de malo? Pues para Compromís, aún dolido porque le han arrebatado ‘su museo’, mucho. Y más cuando la iniciativa de traer a Santiago Segura parte de la vicepresidencia y Conselleria de Cultura que dirige Vicente Barrera de Vox, uno de sus archienemigos, que haga lo que haga lo van a calificar de “facha” o “carca”.

Así que en Compromís no se les ha ocurrido mejor idea que dedicar insultos en redes a Santiago Segura como “¿hay alguien que no sepa que es un defraudador, reaccionario, machista y graciosillo? Por eso lo contrata el torero de Vox y lo lleva al Centre del Carme”, señalaba el que fuera representante de Compromís en RTVV, Rafa Xambó.

Otros dirigentes de Compromís incluso atribuían “asuntos muy turbios con la pornografía” a Santiago Segura, como indica textualmente el ex director de Empleo, Enric Nomdedéu. Algunos como el ex jefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, hacían gracietas con frases de Torrente como “¿nos hacemos unas pajillas?”, en definitiva, para Compromís, si no eres de su círculo cultureta, eres ya un facha que merece desprecio aunque tengas películas taquilleras como actor y director y multitud de premios.