La odisea de los cientos de tractores valencianos que marchan a Madrid

Los agricultores valencianos se encuentran con controles "ilegales" que bloquean su tractorada y les impiden acceder a la capital para sumarse a la gran manifestación

Los agricultores intensifican sus protestan con una gran concentración en Madrid a la que acuden más de 800 agricultores y ganaderos procedentes de diversos puntos de la Comunidad Valenciana. Algunos agricultores se han desplazado con sus tractores desde la comarca de Utiel-Requena a prima hora de la mañana topándose con controles de la Guardia Civil que les han impedido acceder a la capital. Otros se han desplazado en tren y autobús, todos con el objetivo de colapsar la capital y llegar a las puertas del Ministerio de Interior.

Macha de la tractorada valenciana a Madrid.

Los tractores procedentes de la Comunidad Valenciana se disponían ha recorrer más de 300 kilómetros por la carretera y se han encontrado con un control de la Guardia Civil a su paso por La Torre, en Torrejón. El control que denuncian ser "ilegal" viene ordenado por el Ministerio de Interior, que únicamente ha permitido salir a un centenar de tractores, mientras otros como se muestra en las imágenes de ESdiario se han quedado retenidos en dicho punto. Paralelamente, otros grupos de tractores han continuado avanzando hacia la capital.

A la movilización de Madrid, que se celebra bajo el lema '#NosSobranLosMotivos', se prevé la asistencia de cerca de 1.000 tractores y 100 autobuses procedentes de toda España. El objetivo es denunciar la "crítica" situación que viven los agricultores y ganaderos debido a las malas cosechas y los altos costes de producción.

Esta es la quinta acción de protesta en la que participa la organización La Unió de Llauradors i Ramaders en las últimas semanas tras actos en Caudete de las Fuentes, las manifestaciones en el Puerto de Castelló y las tres tractoradas simultaneas en la provincia de Alicante, en San Isidro, Villena y Planes, independientemente a las continuas movilizaciones de agricultores y tractoradas independientes en distintos puntos de las carreteras valencianas promovidas por la plataforma 6F.

La tractorada de Madrid no será la última protesta del sector agrario, el jueves 22 de febrero está prevista otra protesta conjunta en el puerto de Valencia, donde instarán a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, a retirar las bonificaciones a los cítricos importados del mismo modo que presionaron con éxito la pasada semana en el Puerto de Castellón.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, -protagonista de los altercados por la intervención policial en la anterior protesta en el puerto de Castellón- ha liderado la protesta en Madrid y ha criticado que la Ley de la Cadena Alimentaria "no cumple con uno de sus principales objetivos como es el de que el precio que perciban los agricultores y ganaderos por sus productos compense al menos sus costes productivos".

En este sentido, Peris ha denunciado que los olivicultores y viticultores valencianos "se han quedado fuera de las ayudas de todas las administraciones". Al mismo tiempo, ha cargado contra el Gobierno por firmar un acuerdo para retirar las ayudas al gasóleo agrícola mientras los ganaderos "sacrifican animales por unos planes de sanidad irracionales y sufren los efectos de la falta de pastos".

"No se simplifica la Política Agraria Comunitaria (PAC) y se aprueban constantemente nuevas exigencias ambientales que nos cargan de más costes y más burocracia", ha asegurado a la vez que ha señalado que el Gobierno "incumple las leyes y las sentencias de los tribunales como la del contrato de doble tarifa para el regadío cuando hay un incremento de coste por la sequía y se riega más y más caro".

Del mismo modo, ha apuntado que los agricultores sufren la "competencia desleal" de las importaciones que "no respetan las normas". "No se atajan los daños a los cultivos ni la infección a nuestro ganado que provoca la fauna silvestre, los seguros agrarios son cada vez más caros y protegen menos. Sobran las razones para salir a la calle otra vez", ha subrayado.

La organización agraria no descarta continuar con la campaña de protestas si las administraciones "no reaccionan en el transcurso de los próximos días". "No queremos anuncios vacíos que abordan los problemas de una manera superficial y no sirven para la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor", ha defendido.