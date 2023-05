Así será el manto que lucirá la Virgen de los Desamparados por el Centenario

El alcalde Joan Ribó asistirá a las últimas citas del Centenario a dos semanas de las elecciones después de haber faltado al resto de actos festivos religiosos durante la legislatura.

La Virgen de los Desamparados lucirá en la procesión general del próximo domingo, con motivo de la festividad de la patrona en su Centenario de la Coronación, un manto restaurado cuyos elementos de conjunto restaurado por el especialista Pedro Arrúe y elaborado a partir de las piezas de un terno arzobispal que data de la segunda coronación de la imagen, que tuvo lugar a mediados del pasado siglo, y que fue utilizado por al arzobispo Prudencio Melo.

Este manto será el que portará la imagen peregrina de la Virgen en los actos festivos del próximo domingo 14 de mayo. Será, de hecho, el atavío que lucirá en la procesión general programada para la tarde de dicha jornada festiva, y que ha sido presentado este martes en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia.

La restauración del equipamiento de la imagen ha sido realizada y dirigida por el restaurador valenciano Pedro Arrúe. El conjunto ha sido elaborado a partir de las piezas de un terno arzobispal que data de la segunda coronación de la imagen, que tuvo lugar a mediados del pasado siglo, y que fue utilizado por al arzobispo Prudencio Melo.

El programa conmemorativo de la festividad de la Virgen de los Desamparados encara esta semana la recta final, después de los actos que se han llevado a cabo en los últimos meses, "unos actos de carácter participativo que son expresión del gran arraigo que la Virgen de los Desamparados tiene en la sociedad valenciana", tal como ha señalado el alcalde, Joan Ribó, que ha presidido la presentación del manto que lucirá la imagen el próximo domingo, un ajuar restaurado a partir del terno arzobispal utilizado en la segunda coronación de la Virgen.

El consistorio se suma, "en nombre de toda la ciudad", a la celebración de la festividad de la Virgen de los Desamparados. El Ayuntamiento de Valencia ha colaborado estrechamente con el Arzobispado en la organización de los actos conmemorativos del centenario de la coronación de la Virgen.

Ribó, de dar la espalda a la Iglesia a estar "encantado de asistir"

Preguntado el alcalde por si asistirá a los próximos actos programados por el Centenario de la Coronación en la semana grande de la celebración, ha asegurado que está "encantado" de asistir porque es una conmemoración que, ha recalcado, "no pasa todos los años".

Al respecto, ha defendido que el Ayuntamiento de Valencia "respeta profundamente todas las manifestaciones religiosas", y la católica como "la más importante", y ha manifestado que estará "encantado" de participar en los actos programados.

En todo caso, ha pedido tener "muy claro" que el Ayuntamiento es "de todos" y, por tanto, "vale para todas las religiones", pero ha advertido de que el consistorio "no pertenece a ninguna religión". "Por desgracia, en el franquismo había una identificación entre la Iglesia y el Estado que estamos rompiendo desde el respeto a todas formas religiosas que conviven en la actualidad", ha expuesto.

Finalmente, ha insistido en que, como alcalde, no tiene "ningún problema" en asistir a actos religiosos, pero siempre "teniendo claro que la Alcaldía no es ni A ni B ni C", sino que defiende "la libertad religiosa o a aquellos que no tienen religión".