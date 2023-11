Gritos contra el Rey, Sánchez y Puigdemont frente a la sede del PSOE en Valencia

Cerca de doscientas personas se han dado cita frente a la sede del Partido Socialista para protestar contra los pactos de Sánchez con el independentismo catalán que "traicionan a España".

Cerca de 200 personas se han dado cita frente a la sede del PSOE-PSPV en Valencia para mostrar su desacuerdo con los pactos de Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno, y los independentistas catalanes con el objetivo de lograr la mayoría parlamentaria que le permita volver a ser investido presidente. El motivo de la concentración, impulsada por Revuelta, la marca juvenil de Vox, es protestar contra lo que ellos consideran "una traición a España" e intentar "pararla".



Entre los asistentes, además de varios concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, como José Gosalbez, y diputados en Les Corts, como Joaquín Ales, María de los Ángeles Criado o el diputado nacional y candidato de Vox CV en las pasadas elecciones, Carlos Flores, estaban algunos ilustres, siempre relacionados con el entorno de la formación de Abascal como el conocido 'León de las calles', el expolicía nacional cesado Ricardo Ferris.



Durante la concentración se han podido escuchar soflamas contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont o, incluso, Felipe VI como: "vosotros socialistas sois unos fascistas", "Puigdemont a Prisión", "no es un presidente, es un delincuente", "Sánchez felón, devuelve la nación", "Felipe masón eres un cagón", "Felipe masón defiende tu nación", "Valencia será la tumba del Sanchismo", "viva España", "unidad nacional" o el ya mítico "que te vote Txapote".



Sin embargo, ha habido un par de momentos donde la línea de las protestas ha empezado a subir el tono llegando a cantarse "Pedro Sánchez, hijo de...", algo que la mayoría de diputados de Vox no han secundado, excepto María de los Ángeles Criado a quien si se le ha visto seguir el cántico a pesar de tener varias cámaras delante, o "socialistas terroristas". Las redes del PSOE-PSPV han denunciado esta acción acusando al Partido Popular de "alentar el odio de la extrema derecha" y "no tolerar la democracia".