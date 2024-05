El último espectáculo de Escena Erasmus llega a la provincia de Valencia

La obra ‘Qui soc jo quan ningú em mira’ se podrá ver en La Nau, Gandia, El Genovés, Turís, Ontinyent, Xirivella, Carcaixent, El Palomar, Navarrés, Gestalgar y Carrícola

El proyecto teatral europeo Escena Erasmus de la Universitat de València, en el que colabora la Diputació de València, ha presentado este lunes su último espectáculo, ‘Qui soc jo quan ningú em mira’, una reflexión sobre la identidad personal y colectiva que llegará a 10 municipios valencianos después de su estreno en el Centre Cultural La Nau esta semana.

Se trata del decimoquinto espectáculo del proyecto teatral universitario, escrito por Anna Marí y Daniel Tormo, con dirección de Josep Valero, el cual aborda la cuestión de la identidad personal y colectiva de cada persona: “Porque, ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que hace que nos sintamos parte de un pueblo, de un país, de un equipo de fútbol, de una ideología, de una comunidad, de algún lugar?”, dice la sinopsis.

“A partir de los testimonios y reflexiones de las actrices y actores provenientes de cinco países diferentes, ‘Qui soc jo quan ningú em mira’ medita sobre quiénes somos y por qué en un mundo convulso, de nuevo amenazado por el horror de la guerra, la mentira y el absolutismo, pero también por el individualismo, la autocensura y la proyección distorsionada del yo en el mundo virtual”, añade su director.

Las primeras representaciones de la obra serán del 29 al 31 de mayo, en la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (19 horas), y a continuación el espectáculo aterrizará en otros 10 municipios valencianos: Gandia (6 de junio), El Genovés (8 de junio), Turís (16 de junio), Ontinyent (27 de junio), Xirivella (29 de junio), Carcaixent (5 de julio), El Palomar (6 de julio), Navarrés (12 de julio), Gestalgar (13 de julio) y Carrícola (14 de julio).

La Gira 2024 de Escena Erasmus cuenta un año más con la producción del área de Cultura de la Diputació de València, en cuya representación ha asistido al acto el diputado Francisco Teruel; y de la Universitat de València a través del Vicerrectorado de Cultura, con Ester Alba al frente, y del Vicerrectorado de Internacionalización, encabezado por Carles Padilla. Este año se suma a la puesta en marcha del proyecto la Fundació General UV y, por primera vez, se encuentra la participación de la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana.

En palabras de Francisco Teruel, el proyecto teatral Escena Erasmus “es una propuesta única y la Diputació de València estará a su lado porque la cultura es un punto de encuentro para todas y todos”, y ha subrayado la capacidad de esta iniciativa universitaria de unir sinergias entre el mundo académico y las instituciones públicas, que ha movilizado a más de 200.000 espectadores a lo largo de sus 15 años de vida. “La Diputación siempre dará su apoyo a la cultura y a una propuesta que, como europeos, tiene la amplia capacidad de unir a los pueblos a través de las Artes Escénicas”.

En más de 300 espacios diferentes

Los espectáculos de Escena Erasmus, protagonizados por estudiantado Erasmus que también participa de los textos, se han representado en más de 300 ciudades, pueblos y centros penitenciarios, en festivales de teatro como los de Almagro, Olite, Olmedo, Elche, Internacional de Santander, Alcalá, o en la Comisión Europea en Bruselas.

El elenco de 2024 lo forman los italianos Alice Vaccaro, Fabiana Quattrone, Giulia Sbraccia, Luca Tinaro y Marta Toso, las francesas Doucia Lopez-Pueyo y Julie Mendez, la alemana Leonie Ronja, los valencianos Carlos Baixauli, Sara Olivas y Sandra Pombo, y la vasca June Otxoantesana; y también se añade como novedad la participación del IES Patacona de Alboraya en la obra a cargo de la caracterización de las actrices y los actores.

El proyecto, que se nutre de estudiantes europeos de intercambio, Erasmus y de la Universitat de València, tiene como objetivo aprovechar todo su potencial creativo haciéndolos partícipes de la vida cultural de la ciudad. Como resultado de calidad y éxito, Escena Erasmus ha sido reconocido en varias ocasiones desde el año 2011 en que recibió el Premio Carlomagno de la Juventud del Parlamento Europeo; en 2018, ganó la Mención de Honor del Premio ‘Spotlight on Heritage in Culture and the Arts’ de la Liga Europea de Empresas de Artes Escénicas en Bruselas; el Premio AVETID 2019 al mejor proyecto teatral valenciano; en 2021, la Distinción “Lluís Vives”-Premi 9 d’Octubre del Consell de la Generalitat por la aportación valenciana a la construcción europea; y en 2023, el Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas del Institut Valencià de Cultura-GVA.