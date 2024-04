El PSPV votará en contra de colgar la bandera LGTBI en Les Corts

Puede que el Día del Orgullo no luzca la bandera arcoíris dependiendo de si Compromís apoya, o no, la propuesta presentada por el PP en Les Corts.

El PP quiere mantener la bandera LGTBI en el parlamento valenciano. Pero dependerá de los votos de la izquierda, con Vox en contra de la "discriminación negativa y positiva". Siendo un símbolo de gran importancia ya que se interpreta como apoyo al colectivo y a la lucha por la igualdad, el PSPV maniobra en un intento de estigmatizar al Gobierno de Carlos Mazón y votará en contra para que este año no luzca la bandera arcoíris o, si lo hace, que sea a su manera a través de una propuesta propia.

El portavoz del PP, Miguel Barrachina, ha defendido que su grupo "quiere que la bandera esté en la fachada de Les Corts" al igual que los últimos años, "sin que lo utilice ningún grupo partidariamente", como a su juicio pretendía Compromís con otra propuesta que fue rechazada.

Desde Vox, el portavoz, José Mª Llanos, ha avanzado que se votará en contra de "que se ponga" esta "ni ninguna bandera". "Creemos que defender la dignidad y la igualdad de todas las personas, tengan la orientación sexual, ideológica, religiosa y de raza que tengan es no hacer distintos; no hacer discriminaciones ni positivas ni negativas, porque nunca se llega a la verdadera igualdad ejerciendo esos tipos de discriminaciones", ha defendido. Por ello, sostiene que "la verdadera igualdad" es que en las instituciones estén representados "los símbolos oficiales como dice la ley, que representan a todos los españoles sin hacer ninguna distinción".

"NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA"

El PSPV rechaza la propuesta del PP para colgar la bandera LGTBI como sí se hacía cuando gobernaba el Botànic. Con el pretexto de que no se ha invitado a las entidades que representan al colectivo para contemplar el izado de la bandera, denuncian que se colgará "con nocturnidad y alevosía. La diputada socialista Cristina Martínez ha explicado que su grupo votará en contra al considerar que tratan de "descafeinar reivindicaciones muy importantes".

Compromís no lo tiene claro. El síndic Joan Baldoví ha indicado que su grupo todavía no sabe si aceptará o no la propuesta del PP, pero ha criticado que el PP "demuestra que detrás de su defensa de los derechos de las personas solo hay fachada. Molesto porque la Mesa de Les Corts haya rechazado su iniciativa -que proponía la organización de una convocatoria en la cámara autonómica con todas las entidades que conforman el Consell Valencià LGTBI y el Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana- Baldoví ha defendido que no hace "mal a nadie reivindicar la pluralidad".

Cada partido ha presentando una propuesta independiente que recoge su forma de entender el apoyo al colectivo LTGBI. En un pulso de ego y de poder, los grupos tendrán que llegar a un acuerdo que se debatirá en la próxima reunión de la Mesa de Les Corts. Para que la bandera multicolor ondee el parlamento valenciano, o bien Compromís respalda la propuesta del PP o el PP traga con la idea impuesta del PSPV o no hay consenso ni bandera.