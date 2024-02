Primer choque PP-Vox en el Gobierno valenciano con la campaña LGTBI

El vicepresidente Vicente Barrera escenifica una declaración pública en contra de una acción de su propio Gobierno: "No nos sumamos a ella"

El Gobierno conformado por PP y Vox en la Comunidad Valenciana escenifica públicamente su primera fractura. El vicepresidente Vicente Barrera ha mostrado su total desacuerdo con la campaña 'Orgull Comunitat' del Consell del que forma parte. "No compramos el discurso ideológico de la izquierda que quieren imponernos que pueden llevarnos a leyes perniciosas como la ley del solo sí es sí", ha rechazado.

Con una declaración pública, Vox ha marcado perfil propio en materia LGTBI. Barrea ha lamentado que el PP del presidente Carlos Mazón "no han contado con nosotros" y se ha lanzado una campaña del Gobierno valenciano de la que Vicepresidencia se desvincula: "No nos sumamos a ella". "Nosotros creemos firmemente en la igualdad ante la ley, cada cual es libre de elegir su libertad sexual y su orientación sexual, ningún problema con eso", ha aclarado. No obstante, desde Vox se oponen a la iniciativa porque "no existe un problema de discriminación, ni de inclusión ni tolerancia".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa convocada por sorpresa justo un día después de que el vicepresidente se hubiera reunido con la ejecutiva nacional de Vox en Madrid. Preguntado por si la desvinculación es una iniciativa que parte de la cúpula de Santiago Abascal, el vicepresidente Barrera lo ha negado y ha defendido que "parte de esta Vicepresidencia y de acuerdo con el resto de consellers de Vox".

Pese a que la campaña del Consell fue anunciada hace una semana en Fitur, no ha sido hasta su regreso de la capital cuando ha presentado esta postura que supone el primer choque entre los socios de Gobierno. Eso sí, ha querido transmitir tranquilidad asegurando que la desavenencia "no supone ningún problema entre PP y Vox" en el Gobierno valenciano. "Estamos totalmente alineados en muchos otros frentes como el agua", ha concluido.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, presentaron oficialmente el pasado fin de semana en el Benidorm Fest la nueva marca 'Orgull de Comunitat' como parte de una iniciativa que busca "visibilizar y celebrar la diversidad y promover una sociedad en la Comunitat Valenciana inclusiva y respetuosa". 'Orgull de Comunitat' servirá como un valor unificador para todas las campañas que se llevarán a cabo a lo largo de la legislatura.