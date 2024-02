À Punt niega presiones de Mazón y reprende al PSPV "por imágenes fraudulentas"

Polémica tras sacar los socialistas una conversación privada informal del presidente con unos periodistas. La TV pública deja claro: “no hemos recibido ninguna injerencia o consigna”

Polémica por una filtración “fraudulenta” de una conversación privada de Carlos Mazón con unos periodistas de À Punt en el pasado Fitur que el PSPV-PSOE ha usado para acusar al presidente de la Generalitat de “presiones”. El Consell Rector y la Dirección General de À Punt han mandado un comunicado ante los hechos donde niegan injerencias y presiones y reprenden a los socialistas por usar "imágenes fraudulentas".

En concreto, el síndic del PSPV, José Muñoz, hacía público en sus redes sociales un vídeo donde Carlos Mazón, antes de ser entrevistado por À Punt en Fitur, ironizaba con los periodistas sobre “a ver si me sacáis antes de los anuncios”. Esto ha sido utilizado por José Muñoz para decir que “Mazón está presionando a la televisión pública valenciana”.

Sin embargo, el comunicado de À Punt deja en evidencia al PSPV y a José Muñoz en particular. “No hemos recibido ninguna injerencia, consigna, ni presión política ni directa o indirecta, del actual Consell de la Generalitat Valenciana ni de ningún órgano del Gobierno valenciano. De hecho, tal como indica el Consejo de Informativos en su informe de 2023, los profesionales de Informativos de À Punt trabajan con absoluta independencia y libertad para hacer su tarea profesional y no se ha dado ningún caso de censura o manipulación”, indica la RTVV.

Mazón presionando a la televisión pública valenciana.



Ya lo hicieron en la época de Zaplana y Camps.



Y lo vuelven a hacer. pic.twitter.com/fvTFLR1DZm — Jose Muñoz /❤️ (@JMLladro) February 7, 2024

Además, explican que “los comentarios del presidente Mazón y del equipo de À Punt en Fitur poco antes de una entrevista se produjeron en un marco privado de carácter informal que no forma parte de la actualidad. De hecho, el vídeo mostrado por el portavoz socialista ha sido sacado de manera fraudulenta del sistema de archivos de esta casa”.

“Estas consideraciones del presidente fueron realizadas en la previa de la atención a los medios, y son habituales entre todos los miembros de los diferentes grupos que componen el panorama político valenciano y los redactores que cubren los actos políticos o institucionales antes y después de los testigos y declaraciones”, continúa el comunicado de À Punt.

“À Punt Radiotelevisión Valenciana quiere mantenerse al margen del debate político, no pretende estar en medio de ninguna discusión entre partidos políticos y rechaza ser utilizada en las estrategias comunicativas o de relaciones entre los partidos políticos fuera del ámbito parlamentario”, ha concluido À Punt.