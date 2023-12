Mazón ve en Ayuso una "aliada" para acabar con el "uso político del agua"

La Generalitat ha presentado un documento que recoge las principales necesidades en materia hídrica que tiene la Comunitat para hacer frente al déficit de agua.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la presentación de documento 'Infraestructuras hídricas prioritarias de la Comunitat Valenciana' que recoge las necesidades urgentes y básicas en materia hídrica que tiene la Comunitat, ha hablado sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Plan Hidrológico del Tajo que pretende llevar a cabo el Gobierno y se ha mostrado completamente a favor al considerar que este va "contra los caudales políticos, que no ecológicos, sin ningún tipo de rigor".



Mazón se ha reunido hoy junto con el presidente de CEV, Salvador Navarro; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, para rematar este documento único que recoge las inversiones prioritarias en lo que a materia hídrica se refiere: "2.200 millones de euros es la cifra de inversión en infraestructura hídrica que necesita la Comunitat. Unos 800 millones corresponden a la Generalitat, pero los 1.200 millones de euros, que corresponden a obras e inversiones necesarias, restantes han de ser asumidos por el Gobierno. Nosotros asumimos nuestro compromiso, asumimos que tiene que haber un calendario, que tiene que haber una programación, que tiene que haber una inversión, y, por tanto, este mapa de inversiones hídricas necesario, y ya urgente, no admite más demora. El gobierno de España tiene que dar un paso adelante si no queremos que el desierto entre en Europa por la Comunitat Valenciana", ha afirmado el president.



El jefe del Consell ha puesto en valor este acuerdo "histórico" en el que se han manifestado todas las comunidades de regantes, usuarios, abastecimientos de agua urbana..., para elaborar este documento único que recoge cuáles son las obras prioritarias para hacer frente al problema del agua que afronta la Comunitat. "A mayor inversión en este mapa de inversiones hídricas, menor dependencia de otras fuentes, como el trasvase, o el agua desalada", ha destacado Mazón. El documento recoge un total de 235 acciones, todas ellas, igual de prioritarias.

La CEV y Universidades se suman a la Mesa del Agua

El president, durante su intervención ante los medios de comunicación, ha anunciado que la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana y las cinco universidades públicas de la Comunitat tendrán un representante en la Mesa del Agua que Mazón quiere poner en marcha, a poder ser, a principios d 2024, con o sin la oposición. "Reitero mi oferta a los partidos políticos para que nos aclaren si quieren participar a esta mesa, todos tienen el borrador, falta que contesten. Es fundamental que apuremos hasta la última gota de nuestro esfuerzo en ir todos juntos y pasar por el filtro del rigor, no por el de la demagogia del agua", ha sentenciado el president.

Madrid y las alegaciones al Plan Hidrológico del Tajo

Mazón ha querido responder a las críticas que, según su criterio "distan de rigor", desde la oposición se estaban haciendo al considerar que el recurso presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el Plan Hidrológico del Tajo iba a perjudicar a la Comunitat. Sobre esto, el president ha querido dejar claro que, lejos de perjudicar, las alegaciones "nos benefician enormemente" porque van contra los "caudales políticos", que no ecológicos, "sin ningún tipo de rigor". "Estamos en el mismo barco que la Comunidad de Madrid, son un aliado para exigir el fin de estos caudales políticos, en España no hace falta más agua, hace falta administrarla con rigor y no hacer un uso político de ella", ha asegurado el jefe del Consell.