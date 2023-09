Los burros muertos y las falsas naranjas de Valencia reaparecen en Les Corts

El conseller de Agricultura, José Luís Aguirre, considera que las críticas de la oposición por una supuesta pérdida de ayudas para los agricultores son fruto de un "profundo desconocimiento"

El nuevo conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luís Aguirre, ha comparecido en Les Corts para explicar las políticas que implementará y las que ya se han llevado a cabo durante estos primeros cien días al frente de la conselleria. Compromís ha recriminado al nuevo responsable del campo de valenciano una supuesta pérdida de ayudas para los agricultores, algo que Aguirre ha negado criticando la falta de "conocimiento" por parte de la formación nacionalista: "hay que leer bien, las ayudas no se pueden ampliar".

Paula Espinosa, diputada de Compromís, ha recriminado al conseller que la Conselleria de Agricultura había dejado escapar unas ayudas del Gobierno del central para agricultores que tenían como objetivo paliar los efectos de la sequía y la guerra de Ucrania.

Esta misma semana, La Unió Llauradora cargo contra la Conselleria por "haber dejado en la estacada a los agricultores valencianos" al no hacer uso de la posibilidad de complementar las ayudas la normativa estatal de la Orden APA/871/2023, de 20 de julio, que permitían que las comunidades autónomas concedieran pagos complementarios hasta el límite del 200% sobre el que se hacía desde el ámbito estatal. Las comunidades autónomas debían comunicar antes del 20 de septiembre el volumen total de fondo que tienen previsto utilizar.

Aguirre, ante las críticas de Espinosa, ha alegado que la Conselleria, si "lee bien" y no se "vierten acusaciones falsas", no ha podido ampliar estas ayudas porque estaban destinadas a una serie de cultivos en concreto. "Nos dicen que no hemos solicitado complementar ayuda al viñedo de vinificación, olivar, hortalizas y ganadería intensiva. Efectivamente no la hemos solicitado porque la orden no permitía apoyar a estos sectores, por lo que están pidiendo un imposible, es absoluto desconocimiento", ha aseverado.

Burros y naranjas

Tras esto, el diputado de Vox en Les corts, José Muñoz ha sacado a relucir la foto de los burros muertos en el Desierto de las Palmas de Castellón como crítica a las políticas agrícolas de Compromís. Por su parte, desde el Partido Popular también han querido recordar otro de los episodios polémicos del Botànic y la exconsellera de Agricultura, Mireia Mollá, sacando al estrado una foto de "auténticas naranjas valencianas" a colación del vídeo de la consellera y las naranjas sevillanas.