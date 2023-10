Elrow XXL desvela el cartel de artistas para su edición en Valencia

Descubre el cartel completo y gana entradas gratis para asistir con ESdiario al mayor festival de música inversiva en Valencia.

Elrow XXL aterriza en Valencia con un formato de dos días, tres escenarios y en colaboración con el destacado sello español de hard-techno, Blackworks. Este prestigioso evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre, concretamente en el espacio Marina Sur de Valencia, desde las 13:00 horas hasta la 01:30 de la madrugada, proporcionando una experiencia ininterrumpida durante todo el día.



Este show XXL promete una producción ambiciosa cargada de imaginación, brindando una experiencia inmersiva sin igual y elevando a los asistentes a un éxtasis colectivo al ritmo de las últimas tendencias en techno, tech-house y house. Sin embargo, lo que realmente destaca en esta primera edición, serán sus dos deslumbrantes temáticas: "Delusionville by Ron English" y "Horroween x Blackworks". Este último tiene la misión de ofrecer diferentes sets de artistas nacionales e internacionales donde los ritmos oscuros, vigorosos y veloces de la escena contemporánea toman todo el protagonismo.



En la primera jornada del festival, que tendrá lugar el sábado 18 de noviembre, destacarán prominentes nombres en la escena electrónica más actual. Entre ellos, el renombrado productor sueco y líder de Drumcode, Adam Beyer, quien brindará a los roweros una de sus inigualables sesiones de techno. El aclamado DJ y productor estadounidense Seth Troxler, el talentoso inglés Nic Fanciulli, el francés Nico Moreno, Barbara Lago, Charlie Sparks, CLTX, Dexphase, Fleur Shore, Kobosil, así como los residentes De la Swing y Nicolas Caprile, contribuirán a hacer de este primer día un evento inolvidable.



Y si la primera jornada te sabe a poco, prepárate, porque el line up del domingo 19 de noviembre no tiene desperdicio alguno. Titanes de la escena como Andrea Oliva, Jamie Jones y Marco Carola llegarán a Valencia para brindar actuaciones de alto nivel, tras liderar con éxito sus propias fiestas en la temporada ibicenca 2023. Cloudy, Cuartero b2b East End Dubs, Dexphase b2b Diøn, Kobosil b2b Somewhen, Lee Ann Roberts, Melanie Ribbe, Skryption, SNTS y Toni Varga completan el excepcional line up de esta segunda jornada de baile.

SORTEO: ENTRADAS GRATIS ELROW

¡Los lectores afortunados de ESdiario podrán asistir gratis a elrow XXL, el mayor festival inmersivo de Valencia! La edición de ESdiario Comunidad Valenciana, en colaboración con Elrow, lanza un sorteo en las redes sociales de este diario. Visita las cuentas oficiales de ESdiario en Twitter, Instagram y Tiktok y descubre cómo participar en el concurso.