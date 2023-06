'L'Alqueria Blanca' enceta el rodatge de la nova temporada

Més de 120 professionals tècnics i un càsting de 29 actors i actrius han tornat aquest matí als estudis de Bunyol per a posar en marxa més trames de la sèrie més estimada d'À Punt.

La nova temporada de L'Alqueria Blanca, la temporada XVI, ha començat a prendre forma aquest matí als seus estudis de rodatge a Bunyol. Un equip de treball de més de 120 professionals tècnics així com 29 actors i actrius, personatges habituals del cada episodi més la figuració, inicien la gravació dels nous 45 episodis que podrem vore en els pròxims mesos a À Punt.

Per al director general d'À Punt, Alfred Costa, "esta nova aposta conso-lida L'Alqueria Blanca, que ja és història de la televisió valenciana i forma part de la nostra memòria col·lectiva". L'Alqueria Blanca encara ens reserva moltes sorpreses i de moment, els guionistes de la sèrie ens avancen algunes pistes de les trames que les espectadores i espectadors d'À Punt podran gaudir a la pantalla de la televisió pública valenciana.

"En aquest sentit", Costa ha afegit que "esta producció arrela el talent de l'audiovisual de la Comunitat Valenciana amb una inversió directa de vora dos milions d'euros en serveis i professionals, cosa que converteix esta sèrie tan estimada per l'audiència en un autèntic motor del nostre sector audiovisual".

La vida a L'Alqueria Blanca torna a poc a poc a la normalitat després de la mort de Don Joaquim; la seua viuda, Doña Teresa, haurà de fer un pas avant i adaptar-se als canvis d'una nova vida. Mentrestant, els projectes i il·lusions dels nostres protagonistes continuen avant, encara que el destí els té preparada més d'una sorpresa per a la qual hauran d'estar preparats. Com sempre, l'amor serà un dels eixos que marcaran la vida dels veïns. Sorgiran nous i forts sentiments, alguns d'ells conflictius, i s'hi incorporaran personatges que aportaran noves vivències en el dia a dia d'un poble que es debat entre la tranquil·litat de la vida rural i l'amenaça d'un progrés no sempre amable.

