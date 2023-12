FERRMED presenta el estudio de optimización del tráfico en la UE

Este informe analiza la situación, necesidades y posibilidades que en la actualidad experimenta el transporte ferroviario de mercancías y la competitividad industrial en Europa

La sede de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales acogía, como primicia en toda Europa, la presentación del informe final del “Study of Traffic and Modal Shift optimisation in the EU” impulsado por FERRMED en el año 2019 y que se plantea como una fotografía real de la situación, necesidades y posibilidades que en la actualidad experimenta el transporte ferroviario de mercancías y la competitividad industrial en Europa.

Un encuentro encabezado por el Vicedecano del COIICV, Juan Vicente Bono Sales, junto al Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine, y el presidente de FERRMED, Joan Amorós, a los que se han sumado la jefa de planificación y control de la Autoridad Portuaria de Valencia, Maravillas Sánchez, y el representante del comisionado del Corredor Mediterráneo, Vicente Palomo.

El Vicedecano ha querido poner en valor la aportación trascendental de este estudio para orientar las inversiones europeas en infraestructuras en los próximos años y cumplir con los objetivos medioambientales establecidos en la estrategia de movilidad sostenible para 2030.

Así mismo ha planteado algunos de los puntos clave que, desde el COIICV, deben ser abordados con prioridad para poder dar respuesta al potencial crecimiento que de aquí al 2050 experimentará la demanda del transporte terrestre de mercancías, que se estima en más de un 50% y que estriban sobre la armonización legislativa europea y nacional, la apuesta por corredores específicos para el transporte de mercancías y la intermodalidad terrestre, aérea y marítima para construir una verdadera red eficaz y eficiente.

También ha destacado la importancia de impulsar el crecimiento empresarial en el sector para evitar su actual hiperatomización que conlleva una menor productividad, la vertebración de una transición energética realista y justa a través de un mix energético contemple tanto la electricidad como el hidrógeno verde, el gas natural y los combustibles renovables.

Por último, el vicedecano, ha defendido el Corredor Mediterráneo como un claro ejemplo de inversión en infraestructuras sostenibles y como infraestructura fundamental para el futuro de industrias como la azulejera, para los polos logísticos y también para el automóvil, la química, el textil, el calzado, el sector citrícola o el agroindustrial.

Tras Juan Vicente Bono, tomaba la palabra el Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine, quien ha calificado de problema grave la situación actual de la red logística en Europa estancada en un sistema ineficiente y de poco futuro especialmente en un marco global cada vez más competitivo.

Para el Secretario Autonómico, Europa se encuentra muy por detrás de países como Estados Unidos, China o incluso la India destacando de esta última su avance tan determinante en los últimos años a través de un volumen considerable y acertado de inversiones estratégicas, por lo que mientras estas naciones galopan, Europa avanza muy lento lastrada en su competitividad por los elevados costes estructurales y las políticas actuales tan restrictivas con respecto a los combustibles fósiles.

Coincide Vicente Dómine en la necesidad de armonizar normativas y desatomizar el espectro logístico en nuestro país para poder ser competitivos con los operadores europeos. Además de sentirse esperanzado con el anuncio la semana pasada por parte del Ministro de Transporte de autorizar la ampliación del Puerto de Valencia así como la reciente licitación de los 656 millones de euros para su Terminal Norte. De hecho, ha declarado que el Gobierno Valenciano constituirá una comisión conjunta con la Autoridad Portuaria para abordar todos los aspectos relacionados con esta infraestructura.

El representante de la Generalitat Valenciana ha señalado que, a día de hoy, Europa cuenta con poco Espacio Ferroviario Único, algo casi superado en el transporte por carretera y en el espacio aéreo y que hay mucho trabajpo por delante y que el ejecutivo autonómico apuesta por una estrategia logística de la Comunitat Valenciana que coordine una inversión público – privada ambiciosa y que avance en la intermodal ferroviaria de Sagunto y en la ampliación de la terminal de Fuente de San Luis.

Tras su intervención, tomaba la palabra el presidente de FERRMED, Joan Amorós, ha dedicado su intervención a hacer un resumen a grandes rasgos del estudio presentado, que contempla el análisis de más de 80.000 km de vías de transporte de toda Europa para poder localizar los puntos más importantes de tráfico de mercancías y establece las prioridades de inversión para mejorar de manera eficiente el transporte logístico.