La Junta Qualificadora registra més de 35.000 matrícules en les proves de 2023

La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià ha registrat més de 35.000 matrícules en les proves de 2023 que comencen hui. En la primera jornada s’avaluaran les àrees de comprensió escrita, comprensió oral, d’estructures lingüístiques i d’expressió i interacció escrites. En una segona jornada s’avaluarà l’àrea d’expressió i interacció orals.

L’horari de les proves és el següent: a les 9:00 h del matí començaran els nivells B1 i C1 i a les 16:00 h de la vesprada la resta de nivells A2, B2 i C2.

L’àrea d’expressió oral s’avaluarà al llarg dels tres dissabtes següents, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre. L’horari d’estes proves orals podrà ser tant de matí com de vesprada, segons cada una de les seus. Les persones aspirants als certificats oficials hauran de consultar en la pàgina web de la JQCV l’horari de la prova de manera individual.

Abans de la prova oral, cada persona podrà verificar les notes de les àrees de comprensió escrita, comprensió oral i estructures lingüístiques, avaluades en la primera jornada.

El 50 % de les inscripcions corresponen al nivell C1, quasi el 30% al C2, el 20% restant correspon als nivells B2, B1 i A2. El primer d’estos tres, el B2, representa només el 12%. Les persones que acrediten un B2 han de ser capaces d’expressar-se, tant de manera oral com escrita, per mitjà de textos clars i detallats, així com defendre un punt de vista amb pros i contres.

Els nivells amb més demanda són el C1 i C2, dos nivells considerats de caràcter avançat. El primer acredita un domini de la llengua operatiu i eficaç, i el segon es pot considerar un nivell de mestratge, ja que les persones que l’acrediten demostren que, a més d’una alta comprensió, disposen d’una comunicació que va des de l’espontaneïtat fins a la precisió, passant per tots els matisos de la comunicació.

Per províncies, la de València és la que més inscripcions té, el 56 %, a continuació Alacant amb el 26 % i, finalment, la de Castelló amb el 18% restant. No obstant, cal dir que la de Castelló és la que té un percentatge major per al nivells més avançats C1 i C2, quasi un 35% de C2 i el 50% del C1. En canvi, la d’Alacant no arriba al 75% entre els dos nivells, el 53% correspon al C1. La província de València té un 49% de matrícula de C1 i un 31% de matrícula de C2.

Les ciutats amb major percentatge de matrícula són València (18 %), Castelló de la Plana (5,8 %), Alacant (5,5 %), Torrent (5,4 %), Xàtiva (4,5 %), Elx (4,4 %), Alzira (4 %) i Alzira (4 %). La resta de seus fluctuen entre el 3,7 % de Buñol i el 2,2 % de Villena.