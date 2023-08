A qué se debe el prestigio de los masters MBA

El MBA (Master of Business Administration) es el master más estudiado y sobresale por encima de otros programas de posgrado.

Está considerado como la joya de la corona de los masters, y razones no faltan para que haya conseguido ese estatus. Su enfoque en el desarrollo de habilidades directivas, su impacto en el crecimiento profesional y su reconocimiento internacional lo convierten en el título más apreciado por los aspirantes a líderes y visionarios de las empresas del mañana.

Un Máster MBA está dirigido a profesionales con diversas especializaciones, como ingenieros, abogados, responsables de RRHH e incluso aquellos con perfiles académicos menos técnicos. Lo que todos los estudiantes de un MBA tienen en común es una experiencia mínima de tres años y el deseo de dar un impulso significativo a su carrera.

Algunos estudiantes aspiran a convertirse en gerentes o directivos, otros buscan incursionar en el ámbito de los negocios internacionales, mientras que algunos ejecutivos desean enriquecer sus conocimientos en gestión y dirección de empresas y escalar posiciones dentro de una organización. Desde el equipo de coordinación académica del Máster MBA Madrid de la Cámara de Comercio de la capital de España, explican que "muchos ingenieros, por ejemplo, carecen de las bases sobre el funcionamiento comercial o gerencial de una empresa, lo que motiva su interés por cursar este máster y así, lograr las habilidades que les permitan ascender hacia puestos directivos."

Veamos, a continuación, los aspectos clave que están detrás del prestigio de los MBA o Master en Dirección y Administración de Empresas.

Relevancia en el mercado laboral

Miles de personas que han estudiado un MBA revelan que ha sido un valioso pasaporte hacia su crecimiento profesional. Este crecimiento profesional es posible gracias a la gran demanda que hay en las empresas por este perfil de profesionales. En otras palabras, las empresas buscan sin tregua trabajadores con habilidades de liderazgo y conocimientos integrales en gestión empresarial.

En este sentido, los graduados MBA están altamente preparados para enfrentar los desafíos que acontecen en el ámbito empresarial, lo que les proporciona una ventaja competitiva en el mercado laboral y grandes oportunidades para desarrollar con éxito su actividad profesional.

Según apuntan los coordinadores del MBA de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid, "los estudiantes del MBA reciben una formación completa que les permite desenvolverse con éxito en diversas áreas de la empresa, lo que los convierte en candidatos altamente demandados por las empresas de todo el mundo".

Red de contactos

Un aspecto fundamental que avala el prestigio de los MBA es que son una vía inestimable para conocer a otros profesionales procedentes de otras empresas y sectores. Durante el periodo lectivo los estudiantes interactúan con diversas personas, comparten ideas y perspectivas sobre el mundo de los negocios, y establecen vínculos que con frecuencia se mantienen durante a lo largo de su vida profesional y personal.

Marta Pérez, experta en desarrollo profesional y exalumna de un MBA, afirma: "la red de contactos que establecí durante mi MBA me ha permitido acceder a oportunidades laborales que de otra manera no habrían estado a mi alcance. Además, he encontrado un grupo de apoyo y mentores que me han ayudado a crecer profesionalmente en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro".

Prestigiosas instituciones educativas

El prestigio de los MBA también está basado en la excelencia de las instituciones educativas que los imparten. Universidades y Escuelas de Negocios de renombre mundial organizan y diseñan programas rigurosos, impartidos por profesores y expertos altamente calificados en sus respectivas áreas. MBAs de Escuelas de Negocios con gran reputación y calidad académica como, por ejemplo, IESE, ESADE O IE Business School, atraen cada curso a miles de estudiantes de todo el mundo por garantizar una educación de calidad y de primer nivel en el ámbito de la gestión empresarial.

El director de admisiones de una destacada escuela de negocios enfatiza con orgullo: "Nuestra institución posee un legado de excelencia en formación superior empresarial que se refleja en la calidad del MBA. Los egresados tienen un alto nivel de empleabilidad por su capacidad para gestionar desafíos e implementar estrategias innovadoras en cualquier tipo de organización".

Liderazgo y toma de decisiones

El énfasis en el liderazgo y la toma de decisiones es una característica distintiva de los planes de estudio de los master MBA. Durante el curso, los estudiantes son desafiados a través de diferentes métodos a que desarrollen habilidades de liderazgo efectivo que sirvan para afrontar el día a día de una empresa en un mercado ultra competitivo y cada vez más digitalizado.

La toma de decisiones es otra de las habilidades fundamentales en el ámbito de la gestión de una empresa, y los programas MBA dedican parte del programa a cultivar esta habilidad entre los participantes. Aunque la toma de decisiones es una competencia que afecta a todas las áreas de la empresa, principalmente se profundiza en un área clave de la organización como es la optimización de los recursos financieros.

Eduardo Martínez, experto en liderazgo empresarial y profesor de un MBA, afirma: "Los estudiantes de un MBA adquieren las herramientas y el conocimiento necesario para tomar decisiones acertadas y liderar equipos con eficacia, todo ello desde una visión transversal de la empresa. Esto es esencial para desempeñar un rol directivo en un entorno empresarial competitivo como es el de nuestros días".

Versatilidad y adaptabilidad a diferentes industrias

Los programas MBA ofrecen una formación amplia y versátil que permite a los graduados incursionar en diversas industrias y sectores. Esta polivalencia es una ventaja considerable, ya que pueden afrontar diferentes desafíos y desempeñar diversos roles en el mundo empresarial. Los estudiantes adquieren una comprensión integral de las distintas áreas funcionales de la empresa, desde finanzas y marketing hasta recursos humanos y estrategia empresarial.

María Blanco, actual directora de una empresa de tecnología, destaca: "Decidí estudiar un MBA porque buscaba un punto de inflexión profesional. La versatilidad de los conocimientos y competencias que he desarrollado me han permitido moverme con facilidad entre diferentes empresas y asumir roles de liderazgo en diversos proyectos, lo que ha supuesto poder desarrollar todo mi potencial y conseguir grandes satisfacciones a nivel profesional y personal ".

Impulso en el crecimiento profesional

El impacto positivo en el crecimiento profesional y salarial de los graduados es otro de los motivos impulsan a estudiar un MBA. Según el Informe de Tendencias Globales en Educación Ejecutiva 2021 de Carrington Crisp, el 72% de los encuestados que obtuvieron un MBA experimentaron un aumento salarial después de graduarse, y el 81% informó que tuvo un impacto positivo en su crecimiento profesional.

Rafael Torres, experto en desarrollo profesional y coach ejecutivo, explica: "Los profesionales que han dedicado esfuerzo a estudiar un MBA están altamente valorados en el mercado laboral debido a su preparación para asumir roles de liderazgo y responsabilidad en empresas de cualquier sector. Los conocimientos en gestión de equipos, estrategia y optimización de los recursos económicos son imprescindibles para cualquier directivo que tenga la labor de dirigir una organización o que aspire a hacerlo”.

Sello de calidad avalado por líderes empresariales influyentes

El prestigio de los MBA también lo respalda el buen hacer de influyentes líderes empresariales que han cursado estos programas. La mayoría de las personas que ocupan los puestos directivos y ejecutivos de las empresas más importantes poseen una titulación MBA. Todos ellos coinciden en considerar que el conocimiento adquirido durante el periodo de formación MBA ha sido el factor diferenciador que más ha influido en su desarrollo profesional.

Ana Martínez, CEO de una empresa multinacional y exalumna MBA, afirma: "El MBA fue una experiencia transformadora que me proporcionó las herramientas y el conocimiento necesarios para alcanzar mis objetivos profesionales. Lo importante de este título no es que aparezca en un currículum, sino que es un sello de calidad que acredita aptitudes directivas vitales para liderar cualquier tipo de proyecto bajo una visión innovadora y poniendo en el centro a las personas”.