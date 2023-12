¡Tierra trágame!: ridículo de una diputada de Vox por no controlar el valenciano

María de los Ángeles Criado confunde una palabra con otra totalmente distinta en valenciano a pesar de tener un equipo de asesores que le podrían haber explicado la diferencia entre ambas.

Despiste, desliz, confusión, llámalo equis, sin embargo, el ridículo que ayer hizo la diputada de Vox, María de los Ángeles Criado, y su equipo de asesores, pues los escritos siempre se presentan antes del inicio de la sesión, no tiene ningún tipo de justificación. La diputada de la formación de Abascal, y los que velan por su trabajo, no deben controlar mucho el valenciano, pues, en una Comisión de Control de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts confundió la palabra nombre, que el valenciano significa número, con el nombre de un grupo de personas.



Criado, ante una pregunta, en la que se solicitaba saber el "nombre", es decir, número, de profesionales de psicología clínica y terapia ocupacional que se iban a incorporar a los equipos de atención primaria. Pues bien, la diputada de Vox entendió que lo que solicitaba la oposición era conocer el nombre y apellido de estos profesionales, algo imposible, no solo porque vulneraría la protección de datos, sino por el sinsentido que supone, para conocer cuáles eran afines a ellos ideológicamente.