Catalá sí pondrá pantallas para ver el Mundial

El Ayuntamiento de Valencia abrirá, el domingo, las puertas del Pabellón Municipal de la Fuente de San Luís para que los valencianos sigan en directo la final, histórica, del Mundial.

A diferencia de Joan Ribó, quien el pasado mes de noviembre y diciembre se negó a instalar pantallas para los valencianos y valencianas pudieran seguir los partidos de la selección española durante el Mundial de Catar "por los derechos humanos", el Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal abrirán este domingo las puertas del Pabellón Municipal de la Fuente de San Luis para poder seguir en directo la histórica final de la selección española de fútbol femenino en el mundial.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 11:00h. de la mañana, y el acceso, que se realizará a través de la Puerta 2, será totalmente gratuito. La retransmisión en vivo de la gran fiesta del fútbol femenino contará con animación, comentaristas, y el sorteo de dos camisetas firmadas por las jugadoras de la selección, así como diferentes regalos más.

Esta celebración cuenta con el apoyo y el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, el Valencia C.F., el Levante U.D., y el Valencia Basket, entre otros clubes deportivos. Además, cuenta con la pertinente autorización de RTVE.

Polémica de Catar

El Mundial de Catar fue, cuanto menos, polémico por muchas circunstancias. En primer lugar por la elección de la sede, en un claro ejemplo de corrupción que salpicó a la FIFA, en segundo lugar, por la cantidad de obreros, en su mayoría pakistaníes, que fallecieron durante la construcción de estadios, y, por último, pero no menos importante, por celebrar este acontecimiento internacional en un país donde no se respetan los derechos de algunos colectivos.

Ante esta tesitura, el exalcalde de Valencia, Joan Ribó, manifestó que, por respeto a las mujeres y al colectivo LGTBI+, desde el consistorio no se iba a una cobertura al evento: "Cada uno hace lo que quiere, es muy libre, pero lo que no vamos a impulsar dar cobertura a un Mundial en el que no se cumple un respeto mínimo a los derechos humanos. Tiene que haber un respeto mínimo a los derechos humanos".