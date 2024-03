Montero, acorralada por la financiación, lanza un compromiso ambiguo y culpa al PP

Ximo Puig le hace una encerrona en el Congreso y la ministra que sí elabora un plan a medida para Cataluña lanza balones fueras culpando a Mazón

La ministra de Hacienda no se ha librado de tener que afrontar el gran problema de la financiación autonómico a su paso por el Congreso del PSPV en la Comunidad Valenciana, una de las autonomías más perjudicadas e infrafinanciadas por el actual modelo. Ha sido el propio Ximo Puig, en su último discurso como secretario general, quien ha aprovechado la presencia de María Jesús Montero para exigirle la reforma de la financiación autonómica. Montero, contra la espada y la pared, ha vuelto a lanzar un compromiso abierto sin concreciones y se ha dedicado a echar balones fuera culpando al PP para justificar su ninguneo a la Comunitat.

Hasta el último aliento Puig ha reivindicado la partida que le corresponder al territorio valenciano. Lo hizo durante todo su mandato, sin éxito, ignorado por el Gobierno de los suyos. Ahora, en cambio, con signo político diferente en la Generalitat de PP-Vox y en el Gobierno, sostiene que la reforma está "más cerca que nunca" y que "no estamos solos", ha añadido para rebajar la encerrona a Montero, quien ha bromeado con "la bala" que le ha lanzado Puig en el discurso.

La dirigente socialista que en años al frente del Ministerio no ha facilitado la financiación ni tampoco el fondo de nivelación para compensar la deuda generada por ello a la Comunidad Valenciana. Quien no ha contestado a las alegaciones que presentaba Ximo Puig, que no contesta aún a las cartas de la actual portavoz del Consell, Ruth Merino. La misma titular de Hacienda que pone en marcha un plan fiscal a medida para Cataluña a toda prisa con cesiones como la gestión de sus tributos. Esa misma ministra, este sábado acorralada en Benicàssim, no ha podido hacer otra cosa que recoger el guante de Puig y dar respuesta al llamamiento público sobre el escenario ante la mirada de cientos de militantes y medios de comunicación. "Me comprometo con el partido y Diana a crear un entorno de diálogo para avanzar en cosas importantes", ha dicho.

Esa es la única respuesta de la ministra a la reivindicación histórica. Y culpar a Feijóo y Mazón, claro. "Necesitamos que el PP tenga una posición única" en todos los territorios. Considera que Mazón incluso "debe dar explicaciones" por no haber hablado con el líder del PP sobre este asunto en la reunión de Córdoba. "¿Qué fuerza tiene Mazón en Génova?, ha continuado la ministra menosacabndo el peso del presidente en el partido.

Mazón, posteriormente, se ha hecho eco de las alusiones hacia él en el mitin y ha instado al PSPV-PSOE a "priorizar" a la Comunitat Valenciana y exigir a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "la financiación que ha negado" al territorio valenciano "durante estos años". "Esto es lo mínimo", ha asegurado en declaraciones a los medios este sábado en Pilar de la Horadada.