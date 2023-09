Compromís no deja en paz a Rita Barberá… pero a Joan Ribó le colorean la cara

La coalición se lanza en tromba en contra del cambio de nombre del Puente de las Flores, pero al ex alcalde le dejan en evidencia: “mejor era poner faldas a los semáforos ¿no?”

El cambio de nombre del Puente de las Flores por el de Puente Alcaldesa Rita Barberá ha generado urticaria en Compromís. Pese a que la que fuera alcaldesa de Valencia 24 años hace más de ocho que abandonó la alcaldía, y cinco que falleció, la coalición de Joan Ribó no puede ocultar su animadversión y se ha lanzado a la crítica descarnada contra la decisión de la nueva alcaldesa, María José Catalá.

A las bromas de mal gusto de la cuenta en redes sociales de Compromís sobre el nombre del puente, se ha unido el propio ex alcalde, Joan Ribó, que ha criticado que el “este es el gran éxito de la nueva alcaldesa de PP en Valencia, cambiar el nombre en el Pont de las Flores. Mientras, los valencianos y valencianas piensan cómo llegar a final de mes. Prioridades”.

Sin embargo, a Joan Ribó la obsesión contra Rita Barberá le ha salido por la culata y le han llovido las críticas en las respuestas, sobre todo por mezclar churras con merinas y relacionar el nombre del puente con “llegar a final de mes”. “Podremos compartir o no el cambio de nombre, pero relacionarlo con que la gente no llega a fin de mes es ridículo”, le contestan.

“Lo vuestro fue mejor, poner faldas a los muñecos de los semáforos, pintar los bancos de colores y cambiar el nombre de todas las calles. Claro que hasta mayo los valencianos no tenían que pensar en llegar a final de mes, todo era prosperidad”, responde otra persona a Joan Ribó.

“Yo desde que los bancos de la Plaza del Ayuntamiento los pintaste de colores, he ahorrado tanto que ya me he comprado 2 pisos”, dice con ironía otro ciudadano al ex alcalde. “Poner la cabalgata de las magas republicanas ayudaba tanto a la cuesta de enero que salía la compra gratis”, recuerda otra persona a Joan Ribó sobre sus medidas.