Rita Barberá Alcaldesa Honoraria de Valencia

María José Catalá considera que la exalcaldesa popular la de la ciudad realizó una labor "tranquila y muy efectiva" que se ha de reconocer.

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes reconocer a la exprimera edil de la ciudad con el PP, Rita Barberá, con el nombramiento, a título póstumo, como Alcaldesa Honoraria de la 'cap i casal'.

Esta distinción, que pasará por el próximo pleno del consistorio para recibir el visto bueno final, ha sido acordada en comisión con el sí del equipo de gobierno que forma el PP y el voto a favor de los ediles de Vox, considerados por la primera edil María José Catalá "socios preferentes" y en la oposición municipal junto a Compromís y PSPV.

Junto a este reconocimiento, la comisión ha aprobado los Honores y Distinciones que el Ayuntamiento entregará este año a personas y entidades vinculadas con Valencia coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El consistorio ha señalado que el nombramiento de Barberá como Alcaldesa Honoraria, a título póstumo, se ha decidido "por llevar a la ciudad a cotas de relieve internacional y de bienestar urbano no conocidas ni antes ni después de su mandato".

La actual primera edil ha hablado este martes de esta distinción, preguntada al respecto, tras el minuto de silencio celebrado ante el Ayuntamiento para condenar los últimos casos de violencia de género registrados en la Comunitat Valenciana. "Se trata simplemente de que la ciudad reconozca con justicia la labor de una persona que dedicó más de veinte años de su vida a este ayuntamiento", ha señalado.

María José Catalá ha considerado que Barberá "merece todo el reconocimiento a una labor tranquila, callada, muy efectiva y que de verdad transformó la ciudad de València como nunca antes se había transformado". "Creo que es justo", ha dicho, a la vez que ha pedido "consenso" ante esta decisión y ha aseverado que "politizarlo todo" supone "un problema".

La responsable municipal, que ha recordado que también se ha planteado poner al Puente de las Flores el nombre de Rita Barberá, ha afirmado que el reconocimiento a esta exprimera edil forma parte de "medidas necesarias" y "justas". Entre ellas ha citado también la de "cambiar el nombre de la ciudad y ponerlo en bilingüe".

"Son cuestiones no ideológicas que buscan un consenso general, un respeto a las personas que han desarrollado su labor por este ayuntamiento", ha insistido, tras lo que ha resaltado que ella y el PP han "votado a favor y planteado siempre" su voto para respaldar iniciativas en ese camino.

El portavoz de Compromís en el consistorio y exprimer edil, Joan Ribó, ha apuntado, tras el minuto de silencio y preguntado por el reconocimiento a Rita Barberá, que le parece "mal". Ha precisado, "respetando totalmente a Barberá que fue alcaldesa durante 24 años", que "en estos momentos está procesada toda su familia por temas directamente relacionados" con su etapa como primera edil.

"¿Qué pasará si, por casualidad, estas personas fueran condenadas por algún tema de corrupción relacionado con Barberá?. ¿Tendremos el puente de la corrupción? ¿Tendremos que cambiar el nombre del puente de Rita Barberá a puente de la corrupción?", ha preguntado Ribó, que ha opinado que se debería esperar a que "se aclaran estas cosas".

'Favores' de Catalá a la familia Barberá

Joan Ribó ha opinado que tras el reconocimiento a Rita Barberá está el hecho de que "Catalá y su portavoz" en el Ayuntamiento —en referencia a la edil María José Ferrer San Segundo— votaron a favor de eliminar a Barbera como senadora. "Ahora les da vergüenza", ha dicho.

El exalcalde ha añadido que esta cuestión obedece a "un problema interno del PP" y "de Catalá con la familia de Barberá". "Ya dio un paso, poner a una sobrina de Barberá en su gabinete. Y ahora ha de dar otro paso, pero le guste o no Catalá votó en contra de que fuera senadora Rita Barberá. Eso está en la historia, en los papeles y por mucho que quiera esconderlo, ahí está", ha remarcado.

Resolver sus problemas judiciales

La portavoz socialista y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, ha manifestado que el actual "no es el momento más adecuado" para reconocer a Rita Barberá porque "se van a juzgar sus años de gobierno y si utilizó dinero público para financiar sus campañas electorales". "No es una cuestión menor, es una cuestión que hace que una persona no pueda recibir ese nombramiento como Alcaldesa Honoraria", ha subrayado.

Así, Gómez ha declarado que "hasta que no se resuelvan todos los problemas judiciales que están totalmente ligados a su época de gobierno no es oportuno" el reconocimiento a la exprimera edil 'popular'. "¿Merece ser una persona Alcaldesa Honorífica si se demuestra que utilizó dinero público para financiar sus campañas electorales?", ha agregado.

Igualmente, ha considerado que se busca "hacer un lavado de conciencia del PP" porque "fue Catalá la que como diputada votó que Barberá era una senadora digna de representar a los valencianos". "Por qué en tan poco tiempo pasa de ser una persona no digna a ser Alcaldesa Honoraria. Catalá, contestando a Gómez, ha afirmado que "Rita Barberá ha quedado exenta de cualquier responsabilidad en cualquier proceso judicial" y ha calificado de "excusa" la falta de respaldo a su reconocimiento.