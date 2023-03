La Coordinadora Feminista llama a salir el 8M en Valencia "unidas y guerreras"

La jornada comenzará con una acción colectiva de solidaridad con las mujeres reprimidas en países como irán y Afganistán.

La Coordinadora Feminista de Valencia ha realizado este miércoles un llamamiento para salir este 8M a la calle "unidas y muy guerreras" para darle "un tijeretazo al rearme" del patriarcado que "quiere devolvernos a las mujeres a la casilla de salida".

Al respecto, la portavoz de la coordinadora, Cándida Barroso, ha señalado que este año afrontan el 8M con "mucha preocupación" no solo por lo que está pasando en nuestro país, sino en todo el mundo por "las graves represiones" que sufren las mujeres en países con Irán o Afganistán.

Por ello, la jornada comenzará con una acción colectiva a las 18.30 horas en la plaza de la Mar "muy simbólica dándole un tijeretazo al patriarcado" con un corte del pelo de manera masiva en solidaridad con las mujeres iraníes y para que el asesinato de Mahsa Amini "no quede impune" porque "lo que le pasa a una mujer en la otra parte del mundo también nos pasa a nosotras".

A continuación, sobre 19.000 horas, saldrá la manifestación que recorrerá la calle Colón, Xàtiva, Marques de Sotelo, San Vicente, plaza del Ayuntamiento para terminar en la Plaza de Reina con la lectura del manifiesto.

Barroso se ha mostrado "muy preocupada" por "el rearme patriarcal que hay" porque "siempre que las mujeres hemos avanzado nos quieren mandar de nuevo a la casilla de salida". No obstante, ha advertido que combatirán este "discurso patriarcal, muy machista y negacionista" con "luz de la razón, de la justicia y de la igualdad".

Respecto a las manifestaciones alternativas, ha señalado que en cuanto terminó las Navidad convocaron asambleas abiertas y se han unido muchas organizaciones a esta manifestación. "Estamos por reivindicar y sumar porque sea un día reivindicativo y para invitar a la ciudadana a que se solidaricen con las mujeres para reivindicar lo que aún queda por conseguir", ha señalado. Por ello, ha asegurado que este 8M será "una manifestación masiva y saldremos a la calle fortalecidas, reivindicativas y muy guerreras".

Asimismo, sobre la ley trans y del sí es sí que publica hoy el BOE, ha destacado que "todo lo que sea avanzar en derechos de las mujeres lo celebremos". No obstante, ha señalado que además de la necesidad de que haya leyes feministas los jueces que las impartes deben hacerlo desde una mirada feminista, ello se requiere de formación, porque "aún hay machismo". "El sistema judicial no tiene una perspectiva feminista", ha lamentado. "No solo es la denuncia, sino una protección integral y eficaz", ha añadido.

En esta línea, ha recalcado que tampoco se consigue erradicar la violencia sexual en este país -en el que cada cuatro horas se produce una agresión sexual- y ha reclamado medidas eficaces para que las mueres "podamos vivir con dignidad e igualdad".

También reclaman transformar las peticiones de mejoras laborales de la primera huelga de las mujeres del textil en 1800 en un Pacto estatal que incluye también los cuidados para que "dejen de caer exclusivamente en las mujeres" sino que "sea algo compartido entre familia, Estado y las empresas" porque "empleo y cuidados van de la mano".

"Mientras que no haya un pacto estatal con políticas efectivas las mujeres que salen a trabajar llevaremos dobles y triples mochilas que nos impiden tener una vida digna y poder promocionar", ha advertido.

Asimismo, ha recalcado que el feminismo es "pacifista" y exige una solución a las guerras "pactada y diplomática" porque, ha señalado, "no parimos para que nuestras hijas e hijos se desangren en conflictos armados".