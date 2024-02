Catalá llama a hacer un "uso responsable de agua" y descarta que haya sequía

La alcaldesa de Valencia afirma que la ciudad dispone de un "plan" para "prevenir las situaciones" que fue actualizado en el año 2022, pero anima a los valencianos a que tomen conciencia.

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, descarta que la ciudad llegue al límite que en estos momentos viven grandes ciudades como Barcelona o localidades vecinas como las del norte de Castellón. Sin embargo, la primera edil llama a la ciudadania a tomar estas situaciones como un avises con el objetivo de que todos tomemos partido: "Creo que nos va a venir a todos bien. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena ante la falta de agua".

La responsable municipal ha precisado que "el Ayuntamiento de Valencia dispone de un plan" para "prevenir las situaciones de sequía" que fue "actualizado en el año 2022" y que "en este momento no está activado porque la situación en València no es la que se está viviendo" en otros lugares como "el norte de Castellón".

"En este momento, los técnicos del Ayuntamiento nos dicen que no estamos en una situación en Valencia de emergencia de falta de agua", ha destacado. Igualmente, ha comentado que esta administración local "tiene controlados todos los recursos" para responder ante "una situación puntual" que se pudiera dar de escasez.

María José Catalá se ha referido así a "la extracción de agua de la capa freática" y a "la cantidad de agua que tenemos en baja" y "que serviría en el momento puntual para el riego de parques y jardines y situaciones que tuviéramos que abordar".

La primera edil ha insistido en que "esto forma parte de un plan de emergencia que en este momento no está activado porque la situación en Valencia no es la situación que está viviendo el norte de Castellón, por ejemplo". "No tenemos una situación de emergencia", ha remarcado.

Con todo, la alcaldesa ha instado a no dejar de estar vigilantes y ha precisado que se habla de "un recurso limitado", por lo que ha manifestado que "es necesaria la responsabilidad en su uso". En este punto ha aludido al refranero español para decir que "los refranes populares son bastante claros" y señalar "aquello de 'cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar'".

"Si tenemos una situación en Cataluña y en el norte de Castellón de sequía, los valencianos tenemos que tomar conciencia de que es un recurso limitado y de que el uso responsable del agua es importante en este momento", ha apuntado en esa línea.

"No estamos en una situación de emergencia en Valencia, pero hago un llamamiento claro al uso responsable del agua porque creo que nos va a venir a todos bien y porque creo que la situación es un tema muy complejo a nivel nacional. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena", ha declarado Catalá.