Ocho puntos de sutura después de que su pareja intente arrancarle los testículos

La víctima ha denunciado que la mujer, tras una acalorada discusión, fruto de los efectos del alcohol, le enganchó el escroto con las uñas con la intención de "arrancárselo".

Una mujer ha tratado, de forma literal, no figurada, de "arrancarle" los huevos a su pareja en Gandía. Sí, parece surrealista, pero la información es más que cierta, prueba de ello son los ocho puntos de sutura, un recuerdo imborrable de la relación, que el hombre ha tenido que recibir en el escroto tras el incidente. Según relatan agentes de la Policía Nacional, tras una acalorada discusión, la mujer, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, se agarró a la zona genital de su pareja, como si de un gato a una bola de hilos se tratará, y con sus uñas trató extirparle sus 'partes nobles'.



Al parecer, como informa Levante EMV, esto no habría sido la primera vez que la pareja discute, sin ir más lejos, la mujer ya había sido detenida anteriormente por hechos similares y tenía hasta dos órdenes de alejamiento sobre el hombre. Sin embargo, la agresora se personó en la casa de su pareja con la intención de que este le perdonará tras lo sucedido anteriormente, intentando entrar en su casa con la escusa de que no tenía donde dormir. Tras esto, se produjo la discusión en la que la mujer, ebria, profirió una serie de puñetazos y arañazos sobre el hombre que acabaron con el intento de cercenamiento de testículos.