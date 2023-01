Pinchazo monumental de Rufián en Valencia: no junta ni 30 personas para oírle

El portavoz de ERC lanza un cuchillo a Compromís: “actúan como diputados del PSOE”, en la sede de Acció Cultural, asociación financiada por el Botànic y por Cataluña, con escasa asistencia

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto por Valencia -ya estuvo el pasado 9 d’Octubre en la manifestación catalanista- para vender sus tesis independentistas en las que mete por medio a los valencianos. Sin embargo, no ha tenido mucho éxito y no ha logrado reunir ni 30 personas en su conferencia para escucharle.

En concreto, Gabriel Rufián ofrecía una conferencia en la sede de Acció Cultural del País Valencià -la entidad que difunde las tesis catalanistas en Valencia y que recibe multitusd de subvenciones de los gobiernos de Ximo Puig, Joan Ribó y de Cataluña- dentro del ciclo 'País Valencià i futur', donde sólo ha logrado congregar a algún fiel irreductible -y de avanzada edad- partidario de los paisos catalans en Valencia.

Gabriel Rufián ha aprovecado para lanzar un cuchillo a Compromís -competidor suyo por el voto catalanista en Valencia- pidiendo a la coalición de Joan Baldoví que “sea valiente y útil y obligue al PSOE a hacer cosas", y ha instado a Compromís “a reflexionar sobre si han actuado como diputados del PSOE”. "Nosotros tenemos 13 diputados en el Congreso, y no son 13 diputados del PSOE", ha defendido, en un mensaje con indirecta a Baldoví.

Rufián, por cierto, ha hecho referencia a los abucheos que recibió Oriol Junqueras en la marcha independentista durante la cumbre de Barcelona, y los ha enmarcado “dentro de la libertad y la autonomía de las personas de expresar su ánimo a una manifestación". "No seré yo quien me queje. De hecho, lo he dicho mil veces, forma parte de nuestro trabajo, nos guste más o menos", ha recalcado.

El portavoz de ERC ha asegurado que “somos muy conscientes de la fuerza que tenemos” -no será en Valencia- y ha recalcado que en su formación no son "responsables" de las decisiones del PSOE y del Gobierno de España. "Ni queremos ni podemos cambiar al PSOE, ni queremos ni podemos cambiar al Poder Judicial", ha subrayado.