El MuVIM estrena una exposició que recorre l'evolució dels drets del homosexuals

'Eros Clandestí' es una selecció fotogràfica de la col·lecció de Roberto Polo que recorre l'imaginari d'homes anònims que van viure l'opressió social del món anterior a l'eclosió dels drets.

El MuVIM ha presentat este dijous l'exposició ‘Eros clandestí’, una selecció fotogràfica de la col·lecció de Roberto Polo que recorre l'imaginari d'homes anònims que, des de la seua intimitat, van viure l'opressió social d'un món anterior a l'eclosió dels drets gais. El museu de la Diputació de València complementa la mostra amb la instal·lació de JARR sobre la ‘celebració’ de l'Orgull, un muntatge amb materials reciclats que s'exhibix en el Cubo del MuVIM. Les dos propostes podran visitar-se, amb accés gratuït, fins al 3 de desembre.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha donat per iniciada la temporada 2023-2024 del museu amb estes dos intervencions “molt directes sobre la llibertat i la necessitat de trobar la felicitat, dos conceptes que han viatjat junts des de temps de la Il·lustració i han travessat la Modernitat, amb els quals convivim amb naturalitat en el món contemporani”. En el cas de ‘Eros clandestí’, el responsable provincial de Cultura ha destacat la reflexió sobre “la llibertat d'estimar com una altra de les conquestes a l'hora d'aconseguir la felicitat”.

Paco Teruel ha agraït la col·laboració de la Fundació Antonio Pérez de la Diputació de Cuenca, amb la coproducció d'esta mostra que, en paraules del director del MuVIM, Rafael Company, “inclou documents de gran valor històric, fotografies en blanc i negre, de xicoteta grandària, que van ser preses en la més absoluta intimitat d'homes anònims, que expressaven els seus sentiments en un món que no encaixava la llibertat sexual i perseguia estos homes obligats a amagar la seua homosexualitat”.

Per part seua, el cap d'exposicions del MuVIM, Amador Griñó, també ha centrat la seua intervenció “en la transcendència històrica del moment en què es contextualitzen les fotografies de la mostra, en una Gran Bretaña on l'homosexualitat estava penada i reprimida, anterior a eixa conquesta dels drets gais que va convertir al país en referent del col·lectiu en el marc de difusió de la cultura pop”.

'Eros Clandestí'

Les fotografies que exhibix el MuVIM a la seua Sala Alta, sota el títol ‘Eros clandestí’, formen part de la col·lecció personal de Roberto Polo i són una xicoteta selecció d'un extens fons adquirit a Londres. Constituïxen un recorregut per l'imaginari quotidià d'estos homes, les seues parelles i amics, reflex d'un món construït subtilment fora dels controls socials i al marge de la realitat agressiva que els circumdava.

Malgrat el risc, moltes parelles es van atrevir a fer-se fotografies on, implícita o explícitament, manifestaven el seu afecte, compromís o opció sexual. “Una mostra de valentia, una manera d'expressar la seua disconformitat, d'oposar-se, de deixar testimoniatge, per a les generacions futures, d'unes conviccions i sentiments que, permesos o no, existixen i no poden ser negats”, explica el mateix Amador Griñó, comissari de la mostra.