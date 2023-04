Señalan la política ambiental de Compromís como responsable de los incendios

La oposición atribuye el episodio de incendios a la falta de actuación y coordinación entre Consellerias mientras el Botànic se escuda en el cambio climático.

Las responsables de Agricultura, Isaura Navarro, y de Justicia, Gabriela Bravo, han comparecido este miércoles en la Diputación Permanente de Las Cortes para dar explicaciones por la oleada de incendios que azota la Comunidad Valenciana sin precedentes.

Respecto al incendio de Villanueva de Viver que ha calcinado 4.723 hectáreas, con poca autocrítica Bravo ha achacado este incendio al "cambio climático, que conlleva fuegos que se inician antes de verano y son más frecuentes y difíciles de apagar". Una idea que comparten Compromís y Unidas Podemos. Bravo también ha defendido la "excelente coordinación" entre administraciones, ha asegurado que se movilizaron medios "desde un minuto después del primer aviso de las llamas".

Cabe recordar que han puesto menos medios de lo que habían presupuestado, como ha explicado el diputado de Cs, Emilio Llopis. "No se aplican las infraestructuras necesarias que sí se emplean en otras comunidades como líquidos que sirven de cortafuegos o contar con los lugareños, cazadores y agricultors que conocen los resquicios de la zona", ha añadido ene esta línea el portavoz de Vox, José María Llanos, quien critica que en "ocho años no se ha hecho absolutamente nada".

Mientras desde Compromís y PSOE atribuyen el incendio al cambio climático, la oposición sostiene que la verdadera causas no es esta sino a la falta de gestión y de limpieza de los montes, así como la descoordinación entre las Consellerias competentes que pertenecen a partidos diferentes. Y es que la Comunidad Valenciana es donde más hectáreas se han quemado de España.

Para Cs, esto "demuestra lo mal que se esta haciendo". "Poner en prevención a Compromís y a los socialistas en extinción ha sido un auténtico desastre. No se trata tanto de los medios, sino de las personas que lo llevan y la política que llevan", ha criticado Llopis en relación con la estrategia de medioambiente de los nacionalistas. "Siempre hablan de cambio climático, pero no han adecuado su modelo", ha añadido.

En esta línea, desde Vox apuntan a una "falta de coordinación continuada" entre las Consellerias de Agricultura (prevención de incendios) y la de Justicia (extinción de incendios). El plan de demarcación forestal desde 2014 no se ha hecho nada".

Por su parte, el portavoz y diputado del PPCV, Miguel Barrachina, ha puesto el acento en que la consellera Bravo "todavía no ha asumido responsabilidades" por las víctimas del incidente del tren en llamas de Bejís. Barrachina ha recordado que Pedro Sánchez vino a Villanueva de Viver en Falcon, y que este incendio se trataba de "la crónica de un incendio anunciado" por no mantener los espacios públicos. "Era evidente que si, tras la caída de árboles por el temporal, no se limpiaban los montes y el Gobierno niega a lo vecinos limpiar sus parcelas seguirán produciéndose incendios", ha advertido. En este punto están de acuerdo con el PSOE, pues Gabriela Bravo ha pedido al Gobierno que se permita a los vecinos "el derecho a limpiar sus propias parcelas".